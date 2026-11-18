Compartilhar Siga GOAL no Google

O futuro do astro belga Kevin De Bruyne no Napoli está cada vez mais cercado de dúvidas. Novos sinais apontam para a possibilidade de sua saída do clube italiano na próxima janela de transferências de inverno, em meio ao interesse de clubes da Holanda e da Bélgica em contar com o meia, um movimento que pode representar uma grande surpresa, considerando o status do jogador e sua história no futebol europeu.

Publicidade

O jornalista italiano Fabrizio Romano, especialista em mercado da bola, revelou que De Bruyne avalia seriamente deixar o Napoli em janeiro. Segundo ele, o nome do ex-jogador do Manchester City estará em alta na janela de transferências de inverno, depois que PSV e Anderlecht iniciaram contatos oficiais com os representantes do atleta para entender suas exigências financeiras e sua posição sobre uma transferência.

Em seu canal oficial no YouTube, Romano explicou que o interesse dos dois clubes não se limita ao aspecto esportivo, envolvendo também questões pessoais e familiares. De Bruyne deseja ficar mais perto da Bélgica, algo que a transferência para um dos dois clubes poderia proporcionar, sem abrir mão de jogar em alto nível competitivo.

O jornalista acrescentou que o PSV pode oferecer ao astro belga a oportunidade de disputar a Champions League, além de brigar pelos títulos nacionais, enquanto o Anderlecht representa outra opção que lhe permitiria ficar mais perto de casa.

PSV se movimenta e faz contatos com os representantes do jogador

Publicidade Publicidade

O interesse do PSV em contratar De Bruyne deixou de ser apenas um boato passageiro. As movimentações concretas começaram nas últimas semanas, quando o clube holandês procurou os representantes do jogador para sondar a possibilidade de fechar o negócio em janeiro.

Tópicos relacionados

Jogos Grátis SportyNet ✅ Graças a uma parceria de sublicenciamento com a ESPN iniciada para esta temporada, a SportyNet adquiriu o direito de transmitir algumas partidas selecionadas por rodada. ✅ Os jogos sublicenciados são transmitidos com imagens e narração em português de forma totalmente gratuita pelo YouTube, sem exigir vínculo com operadoras de TV. ✅ Oferece uma transmissão voltada para o público da internet, com maior interatividade, leitura de chat ao vivo e uma pegada mais descontraída. Preço inicial R$ 0,00 Assine o SportyNet

A imprensa holandesa e a italiana já haviam noticiado o interesse do PSV no meio-campista belga, enquanto relatos atribuídos ao jornalista Romano confirmaram a existência de contatos entre as partes, com os aspectos financeiros e as condições necessárias para a transferência ainda em análise.

De acordo com informações da imprensa holandesa repercutidas pelo "Football Italia", o PSV apresentou uma proposta inicial de 2 milhões de euros ao Napoli, mas o clube italiano recusou a oferta à espera de um valor maior, o que indica que ainda há um longo caminho até a conclusão do negócio.

Publicidade

O aval do Napoli continua sendo um fator decisivo para o futuro do jogador, sobretudo porque ele ainda tem contrato com o clube italiano e não pode se transferir sem que haja um acordo para sua saída.

Questão familiar por trás da ideia de deixar a Itália

Publicidade

Os motivos que levam De Bruyne a pensar em deixar o Napoli não se restringem ao campo esportivo. Ao que tudo indica, o lado familiar tem papel importante no futuro do jogador.

O astro belga deseja voltar a viver mais perto de sua terra natal, o que torna a ida para a Holanda uma opção adequada do ponto de vista geográfico, principalmente porque a cidade de Eindhoven fica relativamente perto da Bélgica, o que lhe permitiria ficar mais próximo da família e de sua casa.

Publicidade

Michèle Lacroix, esposa de De Bruyne, já havia falado sobre as dificuldades da vida familiar em Nápoles, explicando que a família enfrenta restrições por causa da grande atenção dos torcedores ao jogador e que sair juntos e passear pela cidade não é uma tarefa fácil.

Em entrevista à revista belga "Nina", ela mencionou o desejo da família de voltar para a região de Limburgo, afirmando que eles querem morar lá o quanto antes.

Publicidade

Essas circunstâncias dão ainda mais peso ao interesse do PSV, visto como um destino capaz de conciliar a estabilidade familiar com a continuidade da carreira em alto nível.

Napoli mantém sua posição, e futuro de De Bruyne segue em aberto

Publicidade

O Napoli anunciou a contratação de De Bruyne em junho de 2025, após o fim de sua longa trajetória no Manchester City, que durou dez temporadas e na qual ele conquistou diversos títulos, com destaque para a Champions League e seis títulos da Premier League.

O jogador chegou ao clube italiano sem custos, com a expectativa de ser um reforço excepcional para o meio-campo, mas sua passagem não saiu da forma ideal que as duas partes esperavam, já que ele sofreu uma lesão muscular grave na temporada 2025/26 que o afastou dos gramados por mais de quatro meses.

Publicidade

Apesar de já ter voltado a jogar, seu futuro passou a ser discutido, sobretudo porque ele tem contrato até junho de 2027, com uma cláusula que permite ao Napoli estendê-lo por mais uma temporada, até 2028.

Segundo a imprensa italiana, o clube não parece disposto a facilitar sua saída no meio da temporada, enquanto o PSV segue interessado em aproveitar a situação para convencer o jogador a se transferir para o Campeonato Holandês.

Publicidade

Ao mesmo tempo, Romano ressaltou que De Bruyne ainda é jogador do Napoli e que qualquer outro clube interessado em contratá-lo terá de convencê-lo e chegar a um acordo com a diretoria italiana.

Dessa forma, as próximas semanas devem ser decisivas para o futuro do astro belga, que pode se ver diante de uma nova etapa na carreira, longe dos holofotes italianos e perto de sua terra natal e de sua família, caso as negociações consigam superar os obstáculos financeiros e administrativos.