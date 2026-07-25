Saif Darwish, jogador do Stal Mielec da Polónia, está perto de regressar ao campeonato jordano pela porta do Al-Hussein Irbid, durante o atual período de transferências do verão.

Darwish, campeão do campeonato jordano com o Al-Hussein Irbid há duas épocas, é considerado um dos mais importantes talentos do futebol jordano no momento atual.

Darwish tornou-se o primeiro jogador jordano a atuar na Polónia, tendo o atleta de 23 anos transferido-se para o Stal Mielec da Polónia no verão passado num negócio de transferência livre, mas foi emprestado esta época ao Stal Rzeszów, também da primeira divisão polaca.

A Kooora soube que Darwish recebeu propostas de clubes polacos, além de duas propostas jordanas do Al-Hussein Irbid e do Al-Faisaly, mas o jogador preferiu regressar ao seu antigo clube.

Espera-se que Darwish assine os contratos da sua transferência para o Al-Hussein Irbid nas próximas horas, após o acordo sobre a versão final do contrato.

O jogador deseja regressar ao campeonato nacional com o objetivo de atrair as atenções do novo treinador da seleção jordana, Badou Zaki, na tentativa de participar na fase final da Taça da Ásia de 2027.

Tadeu Martins, agente de Darwish, afirmou em declarações à Kooora: «A primeira época de Saif na Europa foi muito especial. É um jogador que possui uma energia única dentro de campo, e estou convencido de que em breve se tornará um dos melhores jogadores da região do Médio Oriente.»

E acrescentou: «O dono do clube Stal Mielec chegou a um acordo com um dos clubes da primeira divisão na Polónia, mas depois de enfrentar alguns problemas e deixar o seu cargo, já não foi possível concretizar o negócio.»

E prosseguiu: «Também tínhamos outras propostas em cima da mesa, por isso tivemos de avaliar cuidadosamente a melhor opção para Saif, especialmente num ano que antecede a Taça da Ásia.»

Martins esclareceu que o regresso à Jordânia pode ser benéfico para o jogador, porque lhe dará a oportunidade de jogar ao lado de jogadores potenciais da seleção jordana, e de permanecer próximo do ambiente da seleção.

E continuou: «Sentei-me com Saif e discutimos o que seria melhor para o seu futuro. Claro que, na qualidade de seu agente, preocupo-me muito com a sua carreira, e ele considera-me como um irmão mais velho. Mas a decisão final é sempre dele.»

Martins concluiu as suas declarações dizendo: «Recebemos uma proposta de um clube jordano rival, algo que poderia ter magoado os sentimentos dos adeptos do Al-Hussein Irbid, mas Darwish recusou tomar essa decisão por respeito a eles.»