A Federação Mexicana de Futebol recorreu ao ex-jogador do Barcelona para comandar a seleção principal no próximo período, sucedendo ao ex-técnico Javier Aguirre.

Agüero anunciou sua saída do cargo de técnico da seleção mexicana após a eliminação da Copa do Mundo de 2026 nas oitavas de final, na derrota por 2 a 3 para a Inglaterra.

Pouco tempo depois da saída de Aguirre, a Federação Mexicana de Futebol anunciou a nomeação de Rafael Márquez como novo técnico da seleção principal para o próximo período, como parte do projeto esportivo que se estende até 2030.

Márquez possui uma carreira rica, especialmente como jogador, tendo sua fase mais marcante no Barcelona entre 2003 e 2010, quando chegou vindo do Mônaco, antes de se transferir para Nova York e, posteriormente, passar por algumas passagens que culminaram no Atlas em 2018.

Desde que se aposentou do futebol, Márquez seguiu carreira como técnico: após um ano como diretor esportivo do Atlas, treinou a equipe de base do Barcelona entre 2022 e 2024, antes de atuar como assistente de Aguirre na seleção mexicana desde 2024.

Agiri comandou o México em 37 partidas, nas quais conquistou 22 vitórias, 9 empates e 6 derrotas, com seus jogadores marcando 59 gols, enquanto a equipe sofreu 28 gols.

A seleção mexicana apresentou um de seus melhores desempenhos sob o comando de Aguirre, conquistando com ele o Campeonato das Nações da CONCACAF 2024-2025 e a Copa Ouro de 2025, além de se classificar para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.