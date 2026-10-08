Rummenigge confiante: Kane e Olise ficarão por muito tempo no Bayern de Munique

Karl-Heinz Rummenigge, membro do conselho de supervisão do Bayern de Munique, demonstrou confiança na permanência de Harry Kane e Michael Olise no clube bávaro por um longo período, e colocou o atacante inglês como favorito na disputa pela Bola de Ouro.

Rummenigge afirmou, em declarações ao site alemão "ran": "Os dois pretendem ficar no Bayern por um longo tempo. Espero, e também estou bastante confiante, que Harry renove seu contrato em breve. E que Michael seja o próximo. Eu gostaria de vê-lo permanecer no Bayern por muitos outros anos".

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E acrescentou: "Nós, no Bayern de Munique, podemos nos considerar muito sortudos por termos dois jogadores, Harry Kane e Michael Olise, entre os principais candidatos à Bola de Ouro. São jogadores de classe mundial, e jogadores de classe mundial não nascem em árvores; e eles têm sido figuras muito importantes para nós já há algum tempo".

Sobre a Bola de Ouro, Rummenigge disse: "Fui o último jogador do Bayern a vencer o prêmio, por isso eu gostaria de ver outro jogador do Bayern sendo coroado com ele agora. Isso teria uma importância muito especial para nós como clube também".

E prosseguiu: "O critério decisivo é o desempenho individual, e Harry Kane leva vantagem nesse aspecto. Seus gols e títulos falam por si".

O contrato de Kane com o Bayern vai até 30 de junho de 2027, e as negociações para sua renovação começaram antes do início da atual temporada.

O diretor esportivo Max Eberl descreveu as conversas como "muito harmoniosas", enquanto a rede "Sky Sport - Alemanha" informou que uma das opções em discussão é a renovação até 2029, sem que haja um acordo anunciado até o momento. Já Olise está vinculado a um contrato com o clube até 2029.

Rummenigge é o último jogador do Bayern a ser coroado com a Bola de Ouro, tendo-a conquistado duas vezes consecutivas, em 1980 e 1981. Ele ocupou o cargo de CEO do clube de 2002 a 2021, antes de retornar ao conselho de supervisão em maio de 2023.



