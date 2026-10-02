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Rui Pinto GOAL GFX HDGetty GOAL
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Rui Pinto, o rosto por trás do Football Leaks, lançou uma vaquinha: "Temo pela minha vida, me ajudem"

Manchester City

Rui Pinto, jovem português apaixonado por informática e ex-estudante de história, deixou de ser um perfeito desconhecido para se tornar uma das figuras mais controversas e influentes do futebol mundial. Em 2015, o português fundou a plataforma Football Leaks com o objetivo de denunciar as supostas irregularidades contábeis do futebol de elite europeu. Atuando sob o pseudônimo de John, o fundador adquiriu sem autorização milhões de arquivos contendo e-mails, contratos confidenciais e transações de vários clubes e agências esportivas.



Entre os casos que vieram à tona ao longo dos anos está também o relativo ao Manchester City, clube que foi considerado culpado de todas as acusações de violações financeiras.


Há poucos minutos, através do seu perfil no Twitter, Rui Pinto anunciou ter sido excluído do programa de proteção a testemunhas e que agora teme pela própria vida.

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