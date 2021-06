Rudiger mordeu Pogba em França x Alemanha na Eurocopa?

O jogador francês acusou o adversário de ter mordido suas costas, mas nada foi marcado pela arbitragem

Em dos dos jogos mais aguardados da Eurocopa 2020, a França derrotou a Alemanha por 1 a 0, jogando em Munique. Além da vitória e dos dois gols anulados da seleção francesa, um outro lance chamou bastante atenção durante o jogo: Paul Pogba acusou Antonio Rüdiger de ter mordido suas costas ainda no primeiro tempo do jogo.

Aos 44 minutos do primeiro tempo, o zagueiro Antonio Rüdiger aproximou seu rosto nas costas de Paul Pogba, da seleção francesa. Apesar de as imagens do jogo não mostrarem claramente que o alemão tenha mordido o adversário, o camisa 6 dos Bleus ficou bastante irritado e foi reclamar com a arbitragem.

🤨 La morsure de Rudiger sur Pogba. Le défenseur allemand n'a pas été sanctionné. — RMC Sport (@RMCsport) June 15, 2021

Em campo, apesar da pressão feita por Pogba, nada foi marcado, e nem o VAR recomendou que o árbitro do jogo, o espanhol Carlos del Cerro Grande, fosse ao monitor rever o lance. Ainda assim, na saída de jogo, o jogador francês seguiu reclamando do lance.

Na transmissão da ITV, no intervalo da partida, Patrick Vieira e Roy Keane discordaram do lance. O francês diz: "Quando você vê a reação de Pogba, parece uma mordida. Não vejo o que Rüdiger estava fazendo lá. Por outro lado, o irlandês defende que não foi uma mordida propriamente dita: "Foi mais uma mordidela"

Na transmissão brasileira, feita pelo SporTV, canal do Grupo Globo, o ex-árbitro Sálvio Spinola também não entendeu que houve uma mordida por parte de Rüdiger. "Ele se aproxima mas não vejo a tal da mordida do Suárez", disse.

O lance lembrou o ocorrido na Copa do Mundo de 2014, no Brasil, quando o uruguaio Luis Suárez mordeu o adversário Giorgio Chiellini, da seleção italiana. À época, o atacante também não foi punido dentro de campo mas, depois, com as imagens da TV, recebeu nove jogos de suspensão. Em 2014, vale lembrar, os jogos de futebol ainda não contavam com o árbitro de vídeo.