Rudi García alerta Van Bommel para um homem na Bélgica: "Se eu ainda fosse técnico da seleção, então..."

Rudi Garcia relembrou, em entrevista ao Le Soir, a Copa do Mundo com a Bélgica nos Estados Unidos, México e Canadá. O técnico, que desde então foi demitido, não poupou críticas à comissão médica da equipe.

A Bélgica teve um início dramático na Copa do Mundo, com dois empates contra Egito (0 a 0) e Irã (1 a 1), respectivamente. Na última partida da fase de grupos, venceu a Nova Zelândia por 5 a 1.

Com isso, a Bélgica ainda conseguiu terminar como líder do grupo. Na fase de 16 avos de final, o país enfrentou Senegal, que foi derrotado por 3 a 2 após a prorrogação. Nas oitavas de final, os belgas venceram os Estados Unidos por 4 a 1.

No fim das contas, García encontrou seu waterloo com o país nas quartas de final. A futura campeã mundial Espanha foi forte demais e venceu por 2 a 1. Depois da Copa do Mundo, García foi demitido e substituído por Mark van Bommel.

"Foi uma aventura maravilhosa. Um grande sucesso. Continua sendo uma grande conquista termos chegado às quartas de final. Fomos os únicos a marcar contra a Espanha", começou o francês.

Ainda assim, ele não ficou satisfeito com todos dentro da equipe belga. Principalmente a comissão médica não o agradou. "Colocamos a Copa do Mundo em jogo porque as lesões não foram tratadas corretamente."

García se refere à situação envolvendo Jérémy Doku. O atacante lidava com uma infecção respiratória, o que fez com que ele precisasse ir ao pronto-socorro. García já queria um exame médico dias antes, mas o médico desaconselhou isso e lhe deu antibióticos que não ajudaram.

"Seis dias depois, ele estava no pronto-socorro. Jogamos uma Copa do Mundo inteira sem ele... Se eu tivesse permanecido como técnico da seleção, então a comissão médica teria de melhorar."