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O Milan reagiu no segundo tempo, venceu o Olympiacos por 4 a 2 na Grécia e deu novo fôlego à sua campanha irregular na Liga Europa. Após ver um ponta se destacar com uma atuação decisiva em 15 minutos, o técnico Ruben Amorim descartou os méritos de suas mudanças táticas.

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Hutchinson inspira virada dramática na Grécia

Com um gol e duas assistências, Hutchinson foi decisivo para a vitória do Milan sobre o Olympiacos em um duelo emocionante pela Liga Europa . O time italiano reverteu uma desvantagem de dois gols para conquistar uma vitória importante e manter vivas suas esperanças na competição europeia.

Depois do gol contra de Mike Maignan e de um belo chute de Jota Silva, o Milan perdia por 2 a 0 e parecia destinado a mais uma derrota prejudicial. Hutchinson iniciou a reação aos 56 minutos: recebeu a bola perto do meio-campo, avançou, cortou para dentro e finalizou com calma no canto oposto.

Sete minutos depois, o ponta deu o passe para Alphadjo Cisse empatar. Aos 71 minutos, criou a jogada para o voleio com que o reserva Christian Pulisic colocou o Milan à frente. Diego Moreira fechou a vitória por 4 a 2 nos acréscimos, em um contra-ataque com participação de Pulisic.

Amorim dá todo o crédito a Hutchinson

Após o apito final, Amorim minimizou suas próprias mudanças táticas e afirmou que o talento individual de Hutchinson decidiu a partida.

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"Não fui eu que mudei o jogo", disse o ex-técnico do Manchester United aos jornalistas. "[Goncalo] Ramos saiu porque estava com dor, então foi uma substituição normal. Hutchinson mudou o jogo mais do que eu. O que mudou tudo foi o primeiro gol."

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Amorim deixou claro que a atuação decisiva não o surpreendeu e cobrou do ponta a manutenção do alto nível. "Sempre espero isso dele", acrescentou. "Ele tem potencial para fazer muito mais. Tem talento, assim como outros jogadores do elenco, mas o que conta é a cabeça."

Milan não evita marca negativa na Europa

A vitória veio em um momento crítico para um dos favoritos à competição, que havia perdido três dos quatro primeiros jogos da fase de liga. Os dois gols sofridos na Grécia também levaram a uma marca indesejada: segundo a Opta, pela primeira vez em sua história o Milan sofreu pelo menos dois gols em três partidas europeias consecutivas. Apesar das preocupações defensivas, Amorim acredita que a forma como o time reagiu pode marcar uma virada para o elenco.

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"Isso definitivamente muda nosso futuro", afirmou. "Fomos bem no segundo tempo, mas voltamos a cometer muitos erros e precisamos melhorar. Temos muito a fazer para nos tornarmos um time muito forte, mas o espírito está presente. Este é o começo de algo. Para acreditar, é preciso ver. Hoje vimos que conseguimos reagir depois de estar dois gols atrás e vencer por 4 a 2. Nossa confiança vai crescer."

Milan busca embalar após a vitória

Os três pontos levam o Milan à 20ª posição na classificação da Liga Europa, com seis pontos em cinco jogos da fase de liga. Embora ainda haja muito a fazer para garantir a classificação, o resultado dá o fôlego de que a equipe precisava em sua campanha continental.