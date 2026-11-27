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O técnico do Milan, Ruben Amorim, pediu desculpas formalmente após o fim tenso da vitória de seu time na Liga Europa, na Grécia. O treinador português comentou o atrito causado pelo ponta Diego Moreira, cuja atitude desafiadora ofuscou uma grande virada do Milan.

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Amorim comenta atitude polêmica de Moreira

Amorim precisou apaziguar os ânimos após a vitória do Milan por 4 a 2 sobre o Olympiacos na noite de quinta-feira. A partida terminou sob forte tensão depois que Moreira, autor do último gol da vitória, comemorou de uma maneira que ofendeu profundamente os torcedores da casa e a comissão técnica do time grego. O ponta ficou imóvel por vários segundos, encarando as arquibancadas em um gesto visto como provocação intencional.

A atitude do jovem ponta provocou imediatamente um confronto em campo, com os jogadores do Olympiacos Jota Silva e Saliakas correndo para tirar satisfação com o atleta do Milan. O clima no Estádio Karaiskakis ficou hostil nos momentos finais, já que o time da casa não aceitou o que considerou uma falta de respeito após o quarto gol. "Não vai acontecer de novo. Moreira é um jovem que joga, mas precisa amadurecer. Sabemos que não gostaríamos se fizessem isso com nossos torcedores. A responsabilidade é minha, mas ele não fez por mal. Peço desculpas, mas ele não fez por mal", disse Amorim, segundo o TuttoMercatoWeb.

Hutchinson faz a diferença

Além da polêmica, Omari Hutchinson foi o destaque da partida e justificou a confiança depositada nele pelo clube durante a janela de transferências do verão europeu. Amorim rejeitou a ideia de que tenha sido o único responsável pela contratação e ressaltou que o processo de recrutamento no Milan é um esforço coletivo. O ex-jogador do Ipswich Town mudou a dinâmica da partida ao entrar no segundo tempo e impulsionou seu time rumo à vitória por 4 a 2.

"Quando fazemos algo no clube, todos estamos de acordo. Se alguém discorda da contratação de um jogador, buscamos outra opção. Quando alguém chega, é porque todos acreditam no jogador. Precisávamos de um jogador com aquelas características. Às vezes, você percebe o talento. Ele teve uma temporada difícil no Nottingham, mas foi bem no Ipswich. É muito forte jogando em espaços curtos. Tem potencial para fazer mais, especialmente com a camisa. Pode arrancar com a bola com mais frequência", revelou o treinador.

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Mudanças táticas e preocupação com lesão

A partida mudou após várias decisões táticas importantes , embora Amorim tenha minimizado seu papel na virada. A saída de Goncalo Ramos surpreendeu os torcedores que viajaram para acompanhar o time, mas o técnico esclareceu que a substituição foi forçada, e não uma escolha tática. Isso abriu caminho para uma abordagem mais agressiva, que acabou superando a defesa do time grego em um segundo tempo frenético.

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"Eu não mudei o jogo. Ramos saiu porque estava sentindo dor. A substituição foi normal. No segundo tempo, o Olympiacos foi muito agressivo, e sabíamos que poderíamos conseguir, mas que, no segundo tempo, a dificuldade deles diminuiria. Precisamos entender melhor o jogo. Tudo contribuiu para a mudança na partida. Hutchinson mudou o jogo mais do que eu. O que mudou o jogo foi o primeiro gol. O 4 a 2 é um ótimo resultado. Acho que os jogadores, a comissão técnica... acreditaram na vitória. Sou grato a todos. Hoje mostramos que podemos fazer mais, que precisamos de todos, mas o espírito está presente", explicou Amorim.

Retorno de Tomori reforça a defesa

A volta de Fikayo Tomori foi outro assunto importante para o técnico do Milan. Recuperado de uma lesão recente, o zagueiro inglês trouxe tranquilidade e velocidade que haviam faltado ao time nos momentos anteriores da partida. Amorim admitiu que sua avaliação do ex-jogador do Chelsea mudou bastante desde o início da atual temporada.

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"Acho que podemos considerar todos titulares. Hoje ele tem a velocidade, e isso é importante. Além disso, tem experiência. Quando entra em campo, faz o seu trabalho. Não importa a idade dele, pode evoluir muito, pode se adaptar como zagueiro. Mudei de opinião em relação ao início da temporada e sou grato por isso", concluiu Amorim.