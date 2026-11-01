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Ruben Amorim admitiu que, embora conquistar o Scudetto continue sendo um objetivo concreto para o AC Milan, o clube precisa ser realista quanto ao tempo necessário para um projeto desse tipo. O técnico português conduziu o AC Milan a uma vitória crucial sobre a rival Inter, a quarta consecutiva da equipe na Serie A.

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As ambições de conquistar o scudetto

Amorim não escondeu a satisfação após ver seu Milan dominar a Inter em um Derby della Madonnina de grande importância. Apesar da euforia pela vitória no clássico, Amorim tratou de conter as expectativas de uma disputa imediata pelo título. Embora o proprietário Gerry Cardinale tenha estabelecido objetivos claros para a direção, o técnico português acredita que construir uma equipe campeã é um processo gradual que não pode ser apressado. Ele pediu aos torcedores e à imprensa que sejam honestos sobre a trajetória que o clube percorre nesta nova era.

“Cardinale nos deu uma meta, mas o importante é vencer jogos como este. As coisas não vão mudar em um mês, dois meses ou um ano. Isso leva tempo, mas também exige noites mágicas como esta. Esta vitória não vai mudar nossa situação. O scudetto? É possível, mas não sei quando. Temos que ser honestos. As pessoas não são bobas, mas entendem e veem que esta equipe está melhorando”, disse Amorim à Sky Sport Italia.

Disciplina tática foi fundamental para a vitória no clássico

O técnico do Milan elogiou a força mental demonstrada pelo elenco, especialmente diante do curto intervalo desde a partida disputada no meio da semana. Amorim destacou a concentração dos jogadores desde o apito inicial e afirmou que, logo no começo do confronto, teve a sensação de que um resultado positivo estava por vir.

“É especialmente importante depois do jogo de quarta-feira. Queríamos comemorar ainda mais. Tenho orgulho do que os jogadores conseguiram fazer com tão pouco descanso depois do Bologna. Estou feliz e orgulhoso”, disse.

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“Sempre tento interpretar o que a equipe me mostra, mas, desde o início, tive a sensação de que estávamos competitivos. A equipe estava concentrada e tranquila, e por isso sempre estive confiante.”

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Atuação dos jogadores e solidez defensiva

Embora nomes como Christian Pulisic, Luka Modric e Adrien Rabiot tenham chamado a atenção pela contribuição criativa, Amorim fez questão de dividir os méritos com todo o elenco. Ele elogiou especialmente a contribuição defensiva dos jogadores que ganharam espaço recentemente, ressaltando que o esforço coletivo é o que torna a equipe competitiva. A capacidade de fazer o rodízio de jogadores como Matteo Gila sem perder a coesão tática foi um dos principais pontos destacados pela comissão técnica.

“Não são só esses três jogadores. Gosto da concentração de toda a equipe, como a de Pavlovic e De Winter e da maneira como entraram em campo. Há também Rabiot, Pulisic e Moreira, mas todos fomos muito bem”, afirmou.

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Comprometimento total no vestiário do Milan

A relação entre o técnico e o vestiário também foi tema de perguntas durante a entrevista coletiva. Amorim descartou qualquer sugestão de atrito e afirmou que sente o apoio total dos jogadores pelo empenho que demonstram em campo. Para o ex-técnico do Sporting CP, o esforço total do grupo é a única exigência para que os jogadores recebam seu apoio e sua proteção incondicionais diante do público.

“Eles estão dando tudo de si, e é a única coisa que peço. Por isso, sempre estarei ao lado deles. Eles terão minha proteção enquanto continuarem dando tudo de si. Às vezes vamos vencer, às vezes vamos perder, às vezes vamos jogar mal, mas eles estão trabalhando muito. Se estão com o técnico ou não? Não sei, eu sinto isso. O que sei com certeza é que estou cem por cento com meus jogadores, porque em campo eles estão dando tudo de si”, concluiu Amorim.