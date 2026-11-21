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O técnico do Milan, Ruben Amorim, evitou dar pistas sobre o futuro da jovem promessa Francesco Camarda com a aproximação da janela de transferências de janeiro. Em meio a relatos sobre uma possível troca envolvendo o Cagliari, o treinador pediu que o atacante mantenha o foco em suas atuações pelo clube.

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Cagliari mira empréstimo de promessa do Milan

A busca de Camarda por minutos regulares no time principal pode levá-lo a trocar San Siro pela Sardenha em janeiro, com o Cagliari preparando uma investida pela promessa do Milan. Apesar de ter voltado de uma passagem bem-sucedida pelo Lecce cercado de grandes expectativas, o atacante de 18 anos teve poucas oportunidades e ficou atrás da contratação recorde Goncalo Ramos e de Alphadjo Cisse, destaque emergente da equipe, na disputa por espaço no ataque. Com apenas 119 minutos em campo em toda a temporada, sendo 36 na Serie A, o jovem atacante muito valorizado precisa de mais tempo de jogo, e o Cagliari quer oferecer a ele a chance de atuar no Unipol Domus e dar novo impulso ao seu ataque na segunda metade da temporada.

Para fechar a transferência, o clube da Sardenha propõe um acordo estruturado com opção de compra e, crucialmente, uma cláusula de recompra para que o Milan mantenha o controle de longo prazo sobre sua promessa. No entanto, as negociações podem ganhar uma reviravolta de grande impacto com a possível inclusão de Paul Mendy, destaque de 19 anos do Cagliari. Enquanto o Milan busca reforços para o ataque no mercado de inverno, o perfil dinâmico de Mendy se encaixa perfeitamente em sua estratégia de contratações, e sua inclusão poderia ser a contrapartida decisiva para facilitar a saída de Camarda.

Amorim responde às especulações sobre Camarda

Amorim tratou de conter as crescentes especulações sobre uma transferência de Camarda. Em sua última entrevista coletiva, o técnico português afastou qualquer sensação de urgência imediata em relação ao futuro do atacante. Em vez disso, insistiu que a valorizada promessa do Milan deve manter a cabeça baixa, ignorar as manchetes e se concentrar exclusivamente em suas tarefas diárias em campo.

"Não sei o que vai acontecer em janeiro", admitiu Amorim, segundo La Gazzetta dello Sport. "Ele precisa manter o foco nesses jogos. No futebol, tudo pode mudar em uma semana, quanto mais daqui até janeiro. Por isso, o foco está no próximo treino, no próximo jogo: qualquer coisa pode acontecer."

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Passagem pela seleção italiana anima o jovem

Amorim também revelou ter notado uma melhora no ânimo de Camarda após a recente participação do atacante nas atividades da seleção italiana. Ao falar com a imprensa, o técnico apontou uma conversa de Silvio Baldini, treinador da seleção italiana sub-21, com o jovem como o principal motivo da mudança positiva de humor.

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"Estou muito satisfeito com a forma como ele voltou, talvez porque tenha mudado de ambiente. Soube que Baldini conversou com ele. Não sei o que disse ao garoto, mas ele voltou mais feliz. Então, estou muito satisfeito com essa conversa com Baldini e muito feliz por Camarda", revelou.

Dificuldades no terço final

Além do futuro de Camarda, Amorim voltou sua atenção para os problemas coletivos que afetam o ataque do Milan, especialmente a fase de Ramos. O ex-atacante do Benfica tem tido dificuldades para marcar com regularidade, mas o técnico insiste que a responsabilidade não é apenas do jogador. Amorim apontou a falta de oportunidades criadas para ele como o principal motivo do recente jejum de gols do português.

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"Acho que as dificuldades dele são as mesmas da equipe. Vou explicar: não estamos chegando ao terço final. Somos uma das piores equipes para chegar ao terço final e permanecer lá. Por isso, não finalizamos muito. Não quero uma equipe que chute muito de fora da área, porque, na maioria das vezes, esses chutes não resultam em gol. Mas não estamos ajudando Ramos. Não estamos ajudando Cisse."