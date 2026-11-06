Rúben Amorim dispara contra os jogadores do Milan após queda humilhante

O Milan levou uma estrondosa bofetada europeia ao cair de forma surpreendente em casa diante do húngaro Ferencváros por 2 a 0, em um resultado que explodiu a fúria de seu treinador português Rúben Amorim, que não escondeu o descontentamento com o desempenho de seus jogadores e dirigiu críticas duras a eles, exigindo mais humildade, concentração e senso de responsabilidade.

O Milan esperava aproveitar sua preciosa vitória sobre o rival Inter no dérbi de Milão (3 a 1) para dar continuidade aos resultados positivos e recuperar o equilíbrio na Liga Europa, mas a equipe apresentou uma imagem decepcionante e sofreu uma nova derrota que aumenta a complicação de sua situação na competição.

Amorim fez mudanças na escalação titular em comparação com o confronto do dérbi, mantendo apenas cinco jogadores em suas posições: Ramos, Rabiot, Musah, De Winter e Diawara. No entanto, os ajustes não surtiram o efeito esperado, e a equipe se mostrou completamente abaixo de seu nível.

A fúria do treinador português aumentou com a queda de desempenho de seus jogadores, levando-o a colocar Moreira e Christian Pulisic para aquecer no intervalo, antes de o atacante haitiano Lenny Joseph decidir o confronto marcando dois gols aos 52 e aos 66 minutos, aproveitando um grave erro defensivo do belga Koni De Winter.

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Após a partida, De Winter não encontrou explicação para o que aconteceu, admitindo que sua equipe sofreu novamente com a perda de concentração, e disse: "São momentos em que perdemos a concentração mais uma vez. Nada funcionou bem hoje, e não consigo explicar isso. Tem a ver com a mentalidade, com a forma como lidamos com os jogos e com o nosso estilo de jogo. Esse é o nosso ponto fraco".

Amorim perde a cabeça: não estávamos prontos para jogar futebol

Por sua vez, Amorim lançou um ataque evidente sobre seus jogadores durante suas declarações após o jogo, afirmando que a equipe não estava pronta para disputar a partida e que o ocorrido reflete um problema que vai além dos aspectos técnicos.

O treinador português disse: "Não há explicação, e não sei o que dizer, especialmente sobre o primeiro tempo. Não me lembro de termos feito um primeiro tempo tão ruim antes. A questão tem a ver com ambição e concentração, pois demos chances ao adversário e cometemos erros ingênuos".

E acrescentou: "Não estávamos prontos para jogar futebol esta noite. É difícil encontrar as palavras certas para explicar o que aconteceu. Simplesmente não estávamos preparados para passar do jogo do dérbi para uma competição diferente. Quando você veste a camisa do Milan, carrega uma grande responsabilidade, e não pode se apresentar dessa maneira".

Amorim deu continuidade ao seu reconhecimento de responsabilidade, dizendo: "Talvez eu também não tenha conseguido garantir que a equipe estivesse pronta para entrar em campo. Não estamos preparados para competir em duas frentes, o Campeonato Italiano e a Liga Europa. Precisamos trabalhar na nossa visão de futebol e na nossa abordagem aos jogos. Não há desculpas, e não tenho nada a dizer".

E prosseguiu: "Normalmente encontro muitas palavras para defender minha equipe, mas não desta vez. Precisamos ter mais humildade e entender o que aconteceu. Talvez eu tenha cometido um erro nos últimos dois dias, mas o problema não é apenas mental. Esta equipe sofreu com problemas semelhantes na temporada passada, e precisamos encontrar uma solução".

O treinador português não parou na crítica ao desempenho coletivo, mas também dirigiu uma mensagem direta aos seus jogadores, citando o zagueiro Strahinja Pavlović, a quem considerou um modelo de empenho e comprometimento nos treinos.

E disse: "Não estávamos prontos, e nos faltou coragem. Quando não vencemos, precisamos dar o máximo de nós para mudar a situação, e isso não fizemos. Todos devem treinar como Pavlović, pois ele está pronto para dar tudo o que tem nos treinos e dá um exemplo a ser seguido".

Encerrou suas declarações afirmando que a ausência de alguns jogadores da escalação titular não representa justificativa para a queda de rendimento, acrescentando: "Às vezes os jogadores enfrentam dificuldades quando não estão entre os titulares, mas não há espaço para desculpas. Deveríamos ter vencido mesmo com os jogadores que começaram a partida".

Crise europeia ameaça as ambições do Milan

A derrota colocou o Milan em uma situação difícil, depois que a equipe caiu para a 28ª posição com 3 pontos, de acordo com a classificação apresentada no relatório, após sofrer três derrotas em quatro partidas, contra uma única vitória sobre o austríaco Salzburg pelo placar de 4 a 0.

A equipe italiana havia perdido na rodada de abertura para o português Benfica (2 a 0), e depois caiu diante do inglês Bournemouth por 3 a 0, antes de recuperar um pouco de confiança com a vitória sobre o Salzburg, mas a última derrota reacendeu os pontos de interrogação sobre sua capacidade de competir no cenário europeu.

Em contrapartida, o Ferencváros deu continuidade aos seus resultados notáveis, elevando sua pontuação para 12 pontos e ocupando a segunda posição atrás do líder Bournemouth pelo saldo de gols, após conquistar sua quarta vitória consecutiva.

Assim, a grande vitória no dérbi de Milão se transformou de um ponto de partida para a recuperação da confiança em uma mera lembrança, depois que a derrota europeia revelou problemas mais profundos dentro da equipe, que Amorim agora é obrigado a resolver rapidamente antes que a crise se agrave.