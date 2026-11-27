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Ruben Amorim pediu ao AC Milan mais atenção aos “pequenos detalhes”, apesar da vitória por 4 a 2 de virada sobre o Olympiacos na Liga Europa. O técnico viu seu time reverter o placar em Atenas, mas segue preocupado com as falhas defensivas que permitiram ao adversário grego sair na frente.

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Amorim cobra atenção apesar da vitória em Atenas

O Milan fez um segundo tempo de muita entrega para reverter uma desvantagem de dois gols e conquistar uma vitória importante fora de casa sobre o Olympiacos na noite de quinta-feira. Embora o resultado dê um impulso significativo às ambições do clube na competição europeia, Amorim tratou de conter a euforia ao destacar os erros recorrentes que prejudicaram seu time no início da partida. O técnico português reconheceu que a vitória representa uma virada de rumo na campanha continental do clube, mas afirmou que as falhas defensivas não podem ser ignoradas.

“É uma vitória que certamente muda nosso futuro”, explicou Amorim em sua análise após o jogo à Sky Sport Italia. “Ganhar esta partida faz uma grande diferença em comparação com sair dela sem pontos. Fomos bem no segundo tempo, mas cometemos muitos erros novamente e precisamos analisá-los. Esta partida nos deu muitas informações. Mostrou o que precisamos melhorar, mas também o espírito que temos neste momento.”

Como lidar com a pressão por resultados

O técnico do Milan falou mais sobre as exigências psicológicas de comandar um clube desse porte e observou que o desgaste mental muitas vezes supera o cansaço físico provocado por um calendário cheio. Com os jogos se sucedendo rapidamente, manter um alto nível de desempenho se torna um teste de personalidade para o elenco, que disputa várias competições ao mesmo tempo.

“Acho que o maior problema é a concentração nos pequenos detalhes”, continuou Amorim. “Precisamos melhorar na forma de lidar com cada bola parada, na maneira de defender o gol, nas posições que devemos ocupar e nas jogadas que devemos fazer. Do ponto de vista técnico, há dias bons e outros nem tanto, mas, para mim, a concentração é o mais importante. Às vezes, jogar a cada três dias é difícil fisicamente, mas pode ser ainda mais difícil conviver com a pressão de ter que vencer sempre. Precisamos melhorar nisso também.”

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Reação fortalece a confiança

A vitória dramática no Pireu contrastou fortemente com a atuação recente do Milan contra o Benfica. Amorim observou que, embora o desempenho diante do time português tenha sido, em alguns momentos, possivelmente melhor, a eficiência nas finalizações mostrada contra o Olympiacos era o ingrediente que faltava para que a equipe finalmente colhesse os frutos de seu trabalho.

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“É uma sensação maravilhosa. Se você olhar com atenção para a partida contra o Benfica, tivemos nossas oportunidades e, às vezes, um gol basta para mudar um jogo”, concluiu Amorim. “Acredito que estivemos mais perto de marcar contra o Benfica do que hoje. Hoje sofremos um gol em um contra-ataque, e isso mudou o jogo. É como na vida: às vezes, é preciso ver para crer. Precisamos ver nosso time jogar bem para acreditar no caminho que estamos seguindo. Quando vemos que somos capazes de nos recuperar de uma desvantagem de dois gols e marcar quatro, a confiança do time também cresce.”

Milan volta as atenções para o Cagliari em má fase

O Milan finalmente encerrou seu longo jejum de vitórias na Grécia, conquistando um triunfo marcante fora de casa após uma sequência de quatro empates e duas derrotas. Entre esses resultados, destacou-se a dolorosa derrota por 3 a 1 para o Olympiacos em dezembro de 2018. A vitória dá ao Milan um impulso importante para voltar as atenções à Serie A. O próximo compromisso será fora de casa, na segunda-feira, contra o Cagliari, que chega ao confronto com a confiança abalada após sofrer seis derrotas nos últimos sete jogos.