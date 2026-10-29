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Ruben Amorim fez uma avaliação franca da primeira derrota do Milan no campeonato nesta temporada e apontou a grave falta de energia como fator decisivo no revés por 4 a 2 para o Bologna. O técnico viu sua equipe desmoronar no San Siro apesar de ter saído na frente, deixando a torcida da casa frustrada às vésperas do clássico de Milão.

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Cansaço provoca desmoronamento em San Siro

O Milan sofreu seu primeiro grande revés na temporada nacional na noite de segunda-feira, quando o Bologna saiu de San Siro com uma vitória surpreendente. Apesar dos dois gols de Alphadjo Cisse, o Milan foi derrotado graças a três gols de Samuel Mbangula e a um gol contra de Davide Bartesaghi. O apito final foi recebido com vaias da torcida da casa, atônita com a fragilidade defensiva e a falta de entrosamento da equipe de Amorim no segundo tempo.

“Fizemos algumas partidas em que fomos inconstantes ao longo dos 90 minutos por vários fatores. Hoje, o que senti desde o primeiro minuto foi falta de energia e clareza na forma como cuidávamos da bola. Mesmo quando estávamos à frente, eu sentia que a equipe não era a mesma. Foi essa a sensação que tive hoje: percebi que estávamos um pouco cansados. Quando digo cansados, quero dizer que não pensamos da mesma forma, não jogamos da mesma forma. Senti isso desde o primeiro minuto”, explicou Amorim, segundo a Sky Sport Italia.

Dois minutos de pura loucura em campo

Amorim não poupou palavras ao analisar a derrota após a partida. Ele admitiu que sua equipe foi completamente desmontada por um colapso de dois minutos que virou o jogo de cabeça para baixo. O técnico português reconheceu que a partida saiu do controle antes mesmo que seus jogadores pudessem assimilar a mudança de cenário, enquanto a vantagem conquistada com esforço desaparecia num piscar de olhos.

“No segundo tempo, sofremos dois gols muito rapidamente, então não tivemos tempo nem de nos adaptar ao empate. Em dois minutos, passamos a estar atrás no placar: primeiro estávamos vencendo e depois estávamos perdendo. Tivemos uma grande oportunidade com Camarda para mudar a situação e empatar a partida, mas nunca senti a equipe à vontade desde o início, nem mesmo no primeiro tempo”, acrescentou Amorim.

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Sem desculpas, apesar do desgaste físico

Embora tenha destacado a pesada carga de trabalho do elenco, o treinador português foi enfático ao afirmar que as lesões não devem servir de desculpa para o desempenho. Ele admitiu que erros técnicos começaram a aparecer no jogo da equipe, mas atribuiu essas falhas à queda de resistência física de um time que disputou muitas partidas em um intervalo muito curto.

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“Elas não são uma justificativa. Falei de falta de energia”, disse Amorim à DAZN. “Alguns erros não foram técnicos, mas ocorreram justamente por causa do cansaço. É difícil atender a todas as exigências de um treinador em dois meses. Manter a regularidade ao longo dos 90 minutos faz a diferença, e isso ainda não se vê.”

Foco se volta para o Derby della Madonnina

Apesar do revés diante do Bologna, Amorim segue otimista de que sua equipe pode encontrar a energia necessária para enfrentar o rival local. A pressão por um resultado é grande, já que a torcida em San Siro deixou clara sua frustração após o placar de 4 a 2. Para Amorim, o nível de exigência do clube pede uma resposta imediata, independentemente do desgaste físico provocado pela temporada até aqui.

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“Vamos tentar estar prontos para enfrentar a Inter e encontrar a energia de que precisamos. Estou convencido de que esta equipe poderá melhorar; podemos ganhar ou perder, mas temos que conseguir o resultado porque somos o AC Milan”, afirmou Amorim.