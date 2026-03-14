RTL ou Sky para Hertha BSC x VfL Bochum ao vivo hoje: quem transmite o grande jogo da 2. Bundesliga na TV aberta e por livestream?

No sábado à noite, como de costume, acontece o grande clássico da segunda divisão do futebol alemão. No âmbito da 26ª rodada da 2. Bundesliga, o Hertha BSC enfrenta o VfL Bochum. O jogo começa às 20h30 no Estádio Olímpico de Berlim.

O SPOXrevela neste artigo como você pode assistir ao jogo hoje ao vivo pela TV e por transmissão ao vivo.

RTL ou Sky para Hertha BSC x VfL Bochum ao vivo hoje: quem exibe/transmite o grande jogo da 2.ª Bundesliga na TV aberta e por livestream?

Boas notícias para os fãs de futebol: o grande jogo da 2.ª Bundesliga entre Hertha BSC e o VfL Bochum também será transmitido na TV aberta. A RTL transmite o jogo ao vivo na TV linear.

A transmissão começa às 20h15 com a prévia do jogo. A noite será conduzida pelo apresentador Florian König e pelo especialista Felix Kroos. Jana Wosnitza atuará como repórter de campo, enquanto Marco Hagemann fará a narração da partida.

Quem quiser acompanhar a partida online pode acessar a transmissão ao vivo pela plataforma de streaming RTL+. Para isso, porém, é necessária uma assinatura paga.

Paralelamente, o jogo também será transmitido pelo canal de TV paga Sky, que exibe ao vivo todos os jogos da 2.ª Bundesliga. No Sky Sport Bundesliga 2, a pré-transmissão começa já às 20h. Além disso, o jogo de destaque será transmitido no Sky Sport Top Event e em qualidade UHD no Sky Sport Bundesliga UHD, desde que se disponha de um aparelho de TV compatível.

Para a transmissão ao vivo, também estão disponíveis os serviços SkyGo e WOW. Para assistir ao jogo pela Sky, também é necessária uma assinatura paga.

Tópicos da semana: O que aconteceu no Hertha BSC?

Para o Hertha, a temporada parece estar praticamente encerrada. Após atuações irregulares nos últimos jogos, o acesso da “Velha Senhora” ficou muito distante. Embora os berlinenses tenham conseguido uma vitória de última hora em Münster no último fim de semana, esse sucesso provavelmente não dará mais impulso rumo às posições de acesso. Os berlinenses já estão oito pontos atrás da vaga de rebaixamento. Mas, para reforçar a autoconfiança, a equipe do técnico Stefan Leitl quer conquistar a terceira vitória consecutiva no Olympiastadion, em casa.

Temas da semana: O que aconteceu no VfL Bochum?

Para o VfL, porém, outros fatores são decisivos. Após a importante vitória contra o 1. FC Kaiserslautern no último sábado, a equipe de Uwe Rösler quer dar mais um passo rumo à permanência na divisão e conquistar também o segundo grande confronto em uma semana. Com isso, o time de Bochum poderia se distanciar ainda mais da zona de rebaixamento e consolidar sua posição no meio da tabela.

Hertha BSC x VfL Bochum: Horário do jogo

Hertha BSC x VfL Bochum: escalações

Prováveis escalações de Hertha Berlin x Bochum Provável escalação Reservas Técnico S. Leitl Provável escalação Reservas Técnico U. Roesler

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Hertha BSC x VfL Bochum: Forma

Hertha BSC x VfL Bochum: histórico de confrontos diretos

Hertha BSC x VfL Bochum: As tabelas

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