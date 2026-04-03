A Federação Italiana de Futebol anunciou que o treinador Gennaro Gattuso rescindiu o seu contrato com a federação por mútuo acordo, na sequência do fracasso na qualificação para o Mundial de 2026.

No comunicado divulgado esta sexta-feira, foi informado que Gattuso e a federação chegaram a um acordo comum para pôr termo ao vínculo contratual.

Gattuso assumiu o comando da seleção italiana, sucedendo ao treinador Luciano Spalletti, em junho de 2025, mas não conseguiu cumprir a missão principal de recolocar a equipa no Mundial.

A federação italiana agradeceu a Gattuso e à sua equipa técnica o “compromisso e a paixão” demonstrados nos últimos nove meses, desejando-lhes “sucesso no próximo percurso profissional”.

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A seleção italiana falhou a qualificação para o Mundial pela terceira vez consecutiva, depois de perder a final do play-off frente à Bósnia e Herzegovina nas grandes penalidades, na noite de terça-feira.

O presidente da federação italiana, Gabriele Gravina, também anunciou a sua demissão após este fracasso, juntamente com a demissão do diretor da seleção, Gianluigi Buffon.

Está previsto que a seleção italiana realize dois jogos amigáveis em junho, mas é pouco provável que um novo selecionador seja nomeado antes disso, especialmente porque a eleição de um novo presidente da federação terá lugar no mesmo mês.

O que disse Gattuso sobre a sua saída?

Por sua vez, Gattuso afirmou: “Com o coração pesado de tristeza e, após não termos conseguido alcançar o objetivo que estabelecemos para nós próprios, considero que a minha experiência à frente da seleção nacional chegou ao fim”.

Acrescentou: “A camisola azzurra é o bem mais precioso do futebol e, por isso, é correto facilitar de imediato as futuras avaliações técnicas”.

Prosseguiu: “Gostaria de agradecer ao presidente Gabriele Gravina, a Gianluigi Buffon e a todos os funcionários da federação pela confiança e pelo apoio que sempre me deram. Foi uma honra para mim liderar a seleção nacional e fazê-lo com um grupo de jogadores que demonstrou compromisso e sentido de pertença a esta camisola”.

E concluiu o antigo internacional italiano: “Mas o meu maior agradecimento vai para os adeptos, para todos os italianos que, nos últimos meses, não deixaram de demonstrar o seu amor e apoio à seleção nacional. O azul permanecerá sempre no meu coração”.