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RSC Anderlecht x RB Salzburg: horário de início
O jogo entre RSC Anderlecht e RB Salzburg começa em 05/11/2026, às 18h45.
RSC Anderlecht x RB Salzburg ao vivo hoje: onde assistir na TV e no streaming?
O jogo entre RSC Anderlecht e RB Salzburg terá transmissão ao vivo pelo RTL+. A seguir, confira todas as opções de transmissão disponíveis.
Assuntos da semana: o que aconteceu com RSC Anderlecht e RB Salzburg?
O RSC Anderlecht chega a este jogo com duas vitórias, nenhum empate e três derrotas nas últimas cinco partidas oficiais. A vitória mais recente foi por 4 a 1 sobre o KVC Westerlo, mas antes disso sofreu uma dura derrota por 4 a 0 para o KAA Gent. Na Liga Europa, uma vitória por 3 a 0 sobre o Bialystok contrasta com duas derrotas. Ao todo, o Anderlecht marcou nove gols e sofreu oito nessas cinco partidas.
O RB Salzburg vive boa fase, com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos. Na partida mais recente, goleou o Austria Lustenau por 5 a 1. Na Bundesliga, o Salzburg está há três partidas consecutivas sem perder; na Liga Europa, empatou em 2 a 2 com o NK Celje. Ao todo, o Salzburg marcou 15 gols e sofreu seis nessas cinco partidas.
RSC Anderlecht x RB Salzburg: escalações
Escalações de Anderlecht x Salzburg
Time titular
Reservas
Técnico
- V. Bruno
- D. Roehl
RSC Anderlecht x RB Salzburg: momento das equipes
RSC Anderlecht x RB Salzburg: retrospecto dos confrontos diretos
Confrontos
RSC Anderlecht x RB Salzburg: as tabelas de classificação
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