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RSC Anderlecht x RB Salzburg: onde assistir ao jogo de hoje ao vivo na TV e pela internet?

Anderlecht x Salzburg
Anderlecht
Salzburg
Liga Europa

Na Liga Europa, o RSC Anderlecht enfrenta o RB Salzburg. Mas quem transmite a partida ao vivo hoje na TV e por streaming?

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RSC Anderlecht x RB Salzburg: horário de início

crest
Liga Europa - Rodada 4
Lotto Park

O jogo entre RSC Anderlecht e RB Salzburg começa em 05/11/2026, às 18h45.

RSC Anderlecht x RB Salzburg ao vivo hoje: onde assistir na TV e no streaming?

O jogo entre RSC Anderlecht e RB Salzburg terá transmissão ao vivo pelo RTL+. A seguir, confira todas as opções de transmissão disponíveis.

Assuntos da semana: o que aconteceu com RSC Anderlecht e RB Salzburg?

O RSC Anderlecht chega a este jogo com duas vitórias, nenhum empate e três derrotas nas últimas cinco partidas oficiais. A vitória mais recente foi por 4 a 1 sobre o KVC Westerlo, mas antes disso sofreu uma dura derrota por 4 a 0 para o KAA Gent. Na Liga Europa, uma vitória por 3 a 0 sobre o Bialystok contrasta com duas derrotas. Ao todo, o Anderlecht marcou nove gols e sofreu oito nessas cinco partidas.

O RB Salzburg vive boa fase, com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos. Na partida mais recente, goleou o Austria Lustenau por 5 a 1. Na Bundesliga, o Salzburg está há três partidas consecutivas sem perder; na Liga Europa, empatou em 2 a 2 com o NK Celje. Ao todo, o Salzburg marcou 15 gols e sofreu seis nessas cinco partidas.

AND

AND - Sequência

DZG
D1-0
BEE
D2-1
JAG
V0-3
GNT
D4-0
WES
V4-1
Gol marcado (sofrido)
8/8
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
SAL

SAL - Sequência

ALT
V3-0
CEL
E2-2
LAS
V1-3
SCB
V2-3
LUS
V5-1
Gol marcado (sofrido)
16/6
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

RSC Anderlecht x RB Salzburg: escalações

Escalações de Anderlecht x Salzburg

4-3-3
Anderlecht crest
Anderlecht
AND
Formação
Salzburg crest
Salzburg
SAL
4-2-3-1
C. CoosemansC. CoosemansA. MaamarA. MaamarL. PetrotL. PetrotG. BianconeG. BianconeL. AugustinssonL. AugustinssonM. StroeykensM. StroeykensE. LlansanaE. LlansanaL. AmbrosL. AmbrosM. CvetkovicM. CvetkovicD. SikanD. SikanJ. SekeJ. SekeC. ZawieschitzkyC. ZawieschitzkyF. KraetzigF. KraetzigL. MorgallaL. MorgallaV. ZabranskyV. ZabranskyT. DrexlerT. DrexlerA. BarryA. BarryE. BaidooE. BaidooB. MazurekB. MazurekY. VertessenY. VertessenG. DiakiteG. DiakiteH. TabakovicH. Tabakovic
Salzburg crest
Salzburg
SAL
4-3-3
Anderlecht

Time titular

Salzburg

Reservas

Técnico

  • V. Bruno
  • D. Roehl

RSC Anderlecht x RB Salzburg: momento das equipes

AND

AND - Sequência

DZG
D1-0
BEE
D2-1
JAG
V0-3
GNT
D4-0
WES
V4-1
Gol marcado (sofrido)
8/8
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
SAL

SAL - Sequência

ALT
V3-0
CEL
E2-2
LAS
V1-3
SCB
V2-3
LUS
V5-1
Gol marcado (sofrido)
16/6
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

RSC Anderlecht x RB Salzburg: retrospecto dos confrontos diretos

Confrontos

AnderlechtEmpateSalzburg
0
0
2
Amistosos de clubes
Salzburg badge
Salzburg
SAL
4
Anderlecht badge
Anderlecht
AND
1
FJ
Amistosos de clubes
Salzburg badge
Salzburg
SAL
2
Anderlecht badge
Anderlecht
AND
0
FJ
1Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols1/2
Ambas as equipes marcaram1/2

RSC Anderlecht x RB Salzburg: as tabelas de classificação

#
JVEDGPGCSGPSequência
1
BournemouthBournemouthBOU
431081+710
E
V
V
V
2
FerencvárosFerencvárosFTC
431093+610
E
V
V
V
3
OlympiacosOlympiacosOLY
431041+310
E
V
V
V
4
BenficaBenficaBEN
3300102+89
V
V
V
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
330080+89
V
V
V
6
Union Saint-GilloiseUnion Saint-GilloiseGIL
321081+77
V
E
V
7
JuventusJuventusJUV
321093+67
E
V
V
8
BesiktasBesiktasBJK
321095+47
E
V
V
9
SunderlandSunderlandSUN
321042+27
E
V
V
10
OmoniaOmoniaOMO
421154+17
E
D
V
V
11
LyonLyonOL
421156-17
E
D
V
V
12
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
320162+46
V
V
D
13
HoffenheimHoffenheimTSG
420265+16
V
V
D
D
14
RennesRennesREN
413043+16
E
E
V
E
15
Real SociedadReal SociedadRSO
412183+55
E
V
E
D
16
Sparta PragueSparta PragueSPP
412153+25
E
D
E
V
17
Levski SofiaLevski SofiaLES
41213305
E
V
E
D
18
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
412158-35
E
V
E
D
19
SalzburgSalzburgSAL
412136-35
E
E
D
V
20
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
411286+24
D
E
D
V
21
AnderlechtAnderlechtAND
411243+14
E
V
D
D
22
MilanMilanMIL
411245-14
E
D
V
D
23
Dínamo de ZagrebDínamo de ZagrebDZG
311134-14
D
V
E
24
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
411246-24
E
D
V
D
25
Sturm GrazSturm GrazSGR
311113-24
V
D
E
26
Celta de VigoCelta de VigoCEL
310234-13
V
D
D
27
OFI CreteOFI CreteOFI
310234-13
D
D
V
28
TorreenseTorreenseTOR
310247-33
D
D
V
29
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
410337-43
V
D
D
D
30
NK CeljeNK CeljeCEL
301227-51
E
D
D
31
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
301216-51
D
D
E
32
LillestroemLillestroemLIL
4013210-81
D
D
E
D
33
Lech PoznańLech PoznańLCH
301219-81
E
D
D
34
Olympique de MarseilleOlympique de MarseilleOM
300316-50
D
D
D
35
CelticCelticCEL
300339-60
D
D
D
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
3003211-90
D
D
D
Classificação às quartas de final

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