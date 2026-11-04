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RSC Anderlecht x RB Salzburg: horário do jogo

Liga Europa - Rodada 4 5 de nov. de 2026 - 12:45 Lotto Park

O jogo entre RSC Anderlecht e RB Salzburg começa em 05/11/2026, às 18h45.

RSC Anderlecht x RB Salzburg ao vivo hoje: onde assistir na TV e online?

O jogo entre RSC Anderlecht e RB Salzburg terá transmissão ao vivo pelo RTL+. Confira abaixo todas as opções de transmissão disponíveis.

Assuntos da semana: o que aconteceu com RSC Anderlecht e RB Salzburg?

O RSC Anderlecht chega a este jogo com duas vitórias, nenhum empate e três derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. O resultado positivo mais recente foi uma vitória por 4 a 1 sobre o KVC Westerlo, mas antes disso sofreu uma dura derrota por 4 a 0 para o KAA Gent. Na Liga Europa, uma vitória por 3 a 0 sobre o Bialystok contrasta com duas derrotas. No total, o Anderlecht marcou nove gols e sofreu oito nessas cinco partidas.

O RB Salzburg vive boa fase, com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos. Na partida mais recente, goleou o Austria Lustenau por 5 a 1. Na Bundesliga, o Salzburg não perdeu nenhum dos últimos três jogos; na Liga Europa, empatou por 2 a 2 com o NK Celje. No total, o Salzburg marcou 15 gols e sofreu seis nessas cinco partidas.

RSC Anderlecht x RB Salzburg: escalações

RSC Anderlecht x RB Salzburg: retrospecto recente

RSC Anderlecht x RB Salzburg: histórico de confrontos diretos

RSC Anderlecht x RB Salzburg: classificações