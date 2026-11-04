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RSC Anderlecht x RB Salzburg hoje ao vivo: quem transmite o jogo na TV e por streaming?

Anderlecht x Salzburg
Anderlecht
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Na Liga Europa, o RSC Anderlecht enfrenta o RB Salzburg. Mas quem transmite a partida ao vivo na TV e por streaming hoje?

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RSC Anderlecht x RB Salzburg: horário do jogo

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Liga Europa - Rodada 4
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O jogo entre RSC Anderlecht e RB Salzburg começa em 05/11/2026, às 18h45.

RSC Anderlecht x RB Salzburg ao vivo hoje: onde assistir na TV e online?

O jogo entre RSC Anderlecht e RB Salzburg terá transmissão ao vivo pelo RTL+. Confira abaixo todas as opções de transmissão disponíveis.

Assuntos da semana: o que aconteceu com RSC Anderlecht e RB Salzburg?

O RSC Anderlecht chega a este jogo com duas vitórias, nenhum empate e três derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. O resultado positivo mais recente foi uma vitória por 4 a 1 sobre o KVC Westerlo, mas antes disso sofreu uma dura derrota por 4 a 0 para o KAA Gent. Na Liga Europa, uma vitória por 3 a 0 sobre o Bialystok contrasta com duas derrotas. No total, o Anderlecht marcou nove gols e sofreu oito nessas cinco partidas.

O RB Salzburg vive boa fase, com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos. Na partida mais recente, goleou o Austria Lustenau por 5 a 1. Na Bundesliga, o Salzburg não perdeu nenhum dos últimos três jogos; na Liga Europa, empatou por 2 a 2 com o NK Celje. No total, o Salzburg marcou 15 gols e sofreu seis nessas cinco partidas.

AND

AND - Sequência

DZG
D1-0
BEE
D2-1
JAG
V0-3
GNT
D4-0
WES
V4-1
Gol marcado (sofrido)
8/8
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
SAL

SAL - Sequência

ALT
V3-0
CEL
E2-2
LAS
V1-3
SCB
V2-3
LUS
V5-1
Gol marcado (sofrido)
16/6
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

RSC Anderlecht x RB Salzburg: escalações

Prováveis escalações de Anderlecht x Salzburg

Técnico

  • V. Bruno

RSC Anderlecht x RB Salzburg: retrospecto recente

AND

AND - Sequência

DZG
D1-0
BEE
D2-1
JAG
V0-3
GNT
D4-0
WES
V4-1
Gol marcado (sofrido)
8/8
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
SAL

SAL - Sequência

ALT
V3-0
CEL
E2-2
LAS
V1-3
SCB
V2-3
LUS
V5-1
Gol marcado (sofrido)
16/6
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

RSC Anderlecht x RB Salzburg: histórico de confrontos diretos

Confrontos

AnderlechtEmpateSalzburg
0
0
2
Amistosos de clubes
Salzburg badge
Salzburg
SAL
4
Anderlecht badge
Anderlecht
AND
1
FJ
Amistosos de clubes
Salzburg badge
Salzburg
SAL
2
Anderlecht badge
Anderlecht
AND
0
FJ
1Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols1/2
Ambas as equipes marcaram1/2

RSC Anderlecht x RB Salzburg: classificações

#JVEDGPGCSGPSequência
1
OlympiacosOlympiacosOLY
431041+310
E
V
V
V
2
BenficaBenficaBEN
3300102+89
V
V
V
3
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
330080+89
V
V
V
4
BournemouthBournemouthBOU
330081+79
V
V
V
5
FerencvárosFerencvárosFTC
330093+69
V
V
V
6
Union Saint-GilloiseUnion Saint-GilloiseGIL
321081+77
V
E
V
7
JuventusJuventusJUV
321093+67
E
V
V
8
BesiktasBesiktasBJK
321095+47
E
V
V
9
SunderlandSunderlandSUN
321042+27
E
V
V
10
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
320162+46
V
V
D
11
OmoniaOmoniaOMO
320154+16
D
V
V
12
RennesRennesREN
413043+16
E
E
V
E
13
LyonLyonOL
320156-16
D
V
V
14
Real SociedadReal SociedadRSO
311183+54
V
E
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
311185+34
E
D
V
16
Sparta PragueSparta PragueSPP
311153+24
D
E
V
17
Levski SofiaLevski SofiaLES
31113304
V
E
D
18
Dínamo de ZagrebDínamo de ZagrebDZG
311134-14
D
V
E
19
Sturm GrazSturm GrazSGR
311113-24
V
D
E
20
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
311158-34
V
E
D
21
SalzburgSalzburgSAL
311136-34
E
D
V
22
AnderlechtAnderlechtAND
310243+13
V
D
D
23
HoffenheimHoffenheimTSG
31025503
V
D
D
24
MilanMilanMIL
310245-13
D
V
D
25
Celta de VigoCelta de VigoCEL
310234-13
V
D
D
26
OFI CreteOFI CreteOFI
310234-13
D
D
V
27
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
310246-23
D
V
D
28
TorreenseTorreenseTOR
310247-33
D
D
V
29
NK CeljeNK CeljeCEL
301227-51
E
D
D
30
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
301216-51
D
D
E
31
LillestroemLillestroemLIL
301229-71
D
E
D
32
Lech PoznańLech PoznańLCH
301219-81
E
D
D
33
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
300327-50
D
D
D
34
Olympique de MarseilleOlympique de MarseilleOM
300316-50
D
D
D
35
CelticCelticCEL
300339-60
D
D
D
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
3003211-90
D
D
D
Classificação às quartas de final

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