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RSC Anderlecht x RB Salzburg: horário do jogo

Liga Europa - Rodada 4 5 de nov. de 2026 - 12:45 Lotto Park

O jogo entre RSC Anderlecht e RB Salzburg começa em 5 de novembro de 2026, às 18h45.

RSC Anderlecht x RB Salzburg ao vivo hoje: onde assistir na TV e pela internet?

O jogo entre RSC Anderlecht e RB Salzburg terá transmissão ao vivo pela RTL+. Confira abaixo todas as opções de transmissão disponíveis.

Resumo da semana: como chegam RSC Anderlecht e RB Salzburg?

O RSC Anderlecht chega para este jogo com duas vitórias, nenhum empate e três derrotas nas últimas cinco partidas oficiais. A vitória mais recente foi por 4 a 1 sobre o KVC Westerlo, mas, antes disso, sofreu uma dura derrota por 4 a 0 para o KAA Gent. Na Liga Europa, soma uma vitória por 3 a 0 sobre o Bialystok e duas derrotas. Ao todo, o Anderlecht marcou nove gols e sofreu oito nessas cinco partidas.

O RB Salzburg vive boa fase, com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos. Na partida mais recente, goleou o Austria Lustenau por 5 a 1. Na Bundesliga, o Salzburg está invicto há três jogos consecutivos; na Liga Europa, empatou em 2 a 2 com o NK Celje. Ao todo, o Salzburg marcou 15 gols e sofreu seis nessas cinco partidas.

RSC Anderlecht x RB Salzburg: escalações

RSC Anderlecht x RB Salzburg: momento das equipes

RSC Anderlecht x RB Salzburg: retrospecto dos confrontos diretos

RSC Anderlecht x RB Salzburg: as tabelas