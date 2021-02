RP Leipzig x Liverpool: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta terça (16), pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions League; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

RB Leipzig e Liverpool se enfrentam nesta terça-feira (16), às 17h (de Brasília), na Hungria, pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo no Facebook do TNT Sports, na internet, e no Estádio TNT Sports, na plataforma de streaming. Na Goal, o torcedor também acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO RB Leipzig x Liverpool DATA Terça-feira, 16 de fevereiro de 2021 LOCAL Puskás Aréna - Budapeste, Hungria HORÁRIO 17h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Reds buscam avançar na UCL / Foto: Getty Images

O Facebook do TNT Sports, na internet, e o Estádio TNT Sports, na plataforma de streaming, vão passar o jogo desta terça-feira (16), às 17h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Estádio Puskás, em Budapestes, será o anfitrião do jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, entre o RB Leipzig e o Liverpool, devido às restrições do coronavírus.

Vindo de derrota para o Leicester City, o técnico Klopp praticamente desistiu do título da Premier League e agora mira as suas atenções para a UCL.

James Milner virou dúvida para o confronto, após sentir uma lesão no tendão, enquanto Fabinho ainda será avaliado depois de apresentar um pequeno problema muscular.

Já o RB Leipzig terá Ibrahima Konate de volta ao lado de Dayot Upamecano.

Provável escalação do Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Kabak, Henderson, Robertson; Thiago, Wijnaldum, Jones; Salah, Firmino, Mane.

Provável escalação do RB Leipzig: Gulacsi; Mukiele, Upamecano, Klostermann; Adams, Sabiter, Kampl, Olmo, Angelino; Poulsen, Nkunku.

A CAMPANHA DAS EQUIPES NA CHAMPIONS LEAGUE 2020/21

O Liverpool encerrou a primeira fase na liderança do grupo D, com 13 pontos. Até o momento, foram quatro vitórias, um empate e uma derrota na Liga dos Campeões.

JOGOS DO LIVERPOOL NA UCL

Ajax 0 x 1 Liverpool - 21 de outubro de 2020

Liverpool 2 x 0 Midtjylland - 27 de outubro de 2020

Atalanta 0 x 5 Liverpool - 3 de novembro de 2020

Liverpool 0 x 2 Atalanta - 25 de novembro de 2020

Liverpool 1 x 0 Ajax - 1 de dezembro de 2020

Midtjylland 1 x 1 Liverpool - 9 de dezembro de 2020

JOGOS DO RB LEIPZIG NA UCL

Já o RB Leipzig encerrou a primeira fase da UCL na vice-liderança do grupo H, com 12 pontos. Em seis jogos, registra quatro vitórias e duas derrotas.

RB Leipzig 2 x 0 Istanbul Basaksehir - 20 de outubro de 2020

Manchester United 5 x 0 RB Leipzig - 28 de outubro de 2020

RB Leipzig 2 x 1 PSG - 4 de novembro de 2020

PSG 1 x 0 RB Leipzig - 24 de novembro de 2020

Istanbul Basaksehir 3 x 4 RB Leipzig - 2 de dezembro de 2020

RB Leipzig 3 x 2 Manchester United - 8 de dezembro de 2020

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

LIVERPOOL

JOGO CAMPEONATO DATA Liverpool 1 x 4 Manchester City Premier League 7 de fevereiro de 2021 Leicester City 3 x 1 Liverpool Premier League 13 de fevereiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Liverpool x Everton Premier League 20 de fevereiro de 2021 14h30 (de Brasíia) Sheffield United x Liverpool Premier League 28 de fevereiro de 2021 16h15 (de Brasília)

RB LEIPZIG

JOGO CAMPEONATO DATA Schalke 04 0 x 3 RB Leipzig Bundesliga 6 de fevereiro de 2021 RB Leipzig 2 x 1 Augsburg Bundesliga 12 de fevereiro de 2021

Próximas partidas