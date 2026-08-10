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Al Ahli v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Roy Pedro provoca a fúria da torcida do Al-Ahli saudita: qual a relação com o jogador do Al-Ettifaq?

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R. Al Otaibi
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Radhi Al-Otaibi é o motivo

O caso do lateral-direito abriu as portas para uma nova onda de fúria dentro das paredes do Al-Ahli, depois que a negociação pelo lateral do Al-Ettifaq, Radhi Al-Otaibi, emperrou apesar de as tratativas terem chegado a estágios avançados.

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A torcida do Al-Ahli aguardava o anúncio oficial da contratação como um dos reforços mais importantes do clube antes do início da nova temporada, diante da necessidade urgente de reforçar o setor direito com um elemento local de destaque.

O jornal saudita "Al-Yaum" revelou que a diretoria do Al-Ahli chegou de fato a um acordo com a do Al-Ettifaq pela transferência do jogador por 17 milhões de riais, tendo o clube de Jidá obtido o aval de Al-Otaibi quanto às condições pessoais, mas a negociação parou sem justificativa clara até o momento.

O jornal apontou que o português Rui Pedro, diretor esportivo do Al-Ahli, tem a capacidade de resolver o caso e encerrar as negociações, mas não deu passos decisivos para concluir a operação, o que provocou uma onda de questionamentos e insatisfação entre os torcedores da equipe.

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A torcida teme que o atraso na resolução da negociação afete a preparação do time para a próxima temporada, especialmente porque o Al-Ahli terá pela frente competições fortes nos âmbitos local e continental e precisa de um elenco completo e de alternativas prontas em todas as posições.

Al-Otaibi, de 26 anos, é um dos laterais sauditas de maior destaque nos últimos anos. Iniciou sua carreira no Al-Wehda, passou depois pelo Al-Ahed e pelo Al-Hazm, viveu uma experiência de empréstimo no Al-Qadsiah, antes de firmar-se no Al-Ettifaq desde o verão de 2023.

O jogador atuou na temporada passada em 25 partidas por diversas competições com o Al-Ettifaq, nas quais deu 3 assistências, confirmando seu status como peça fundamental na escalação da equipe.

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O futuro de Radhi Al-Otaibi segue em suspenso até nova ordem, entre o desejo do Al-Ahli de reforçar suas fileiras, a insistência do Al-Ettifaq em suas condições e a espera por uma atitude decisiva da diretoria do Al-Ahli antes do fechamento da janela de transferências de verão.

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