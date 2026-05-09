Rowan Besselink causa espanto com uma reação totalmente fora do comum ao receber o cartão vermelho

Rowan Besselink causou grande surpresa na noite de sexta-feira, após o término da partida entre Almere City e De Graafschap. O zagueiro do time de Doetinchem recebeu um cartão vermelho direto nos minutos finais, após uma entrada violenta em Bas Huisman, mas não percebeu ter cometido nenhuma falta. Suas declarações à ESPN deixaram o repórter Pascal Kamperman e o analista Kees Kwakman perplexos.

Logo após o intervalo, Besselink ainda parecia ser o homem que daria novo fôlego ao De Graafschap no De Vijverberg. O zagueiro marcou o gol de empate em 1 a 1, permitindo que o time da casa voltasse a ter esperanças de uma reviravolta nas duas partidas. Essa esperança, porém, desapareceu rapidamente quando Milan de Haan marcou o 1 a 2 pelo Almere City.

Nos últimos instantes da partida, tudo deu errado para Besselink. O zagueiro entrou com a perna alta e com força em Huisman e recebeu cartão vermelho direto do árbitro Erwin Blank. Embora não tenha acertado o adversário em cheio, o árbitro considerou a entrada perigosa o suficiente para intervir imediatamente.

Na análise pós-jogo na ESPN, Kwakman reagiu chocado à falta. “Huisman teve muita sorte. Se ele tivesse realmente acertado, seria o fim da temporada. Ele entra com muita agressividade, isso é extremamente perigoso”, afirmou o ex-zagueiro. Kamperman percebeu principalmente frustração em Besselink. “Aqui está a frustração de toda a noite e talvez de toda a temporada.”

Kwakman espera, além disso, que o cartão vermelho tenha consequências graves para o zagueiro do De Graafschap. “Isso significa que você fica suspenso nas três primeiras partidas da nova temporada. Isso não é nada animador”, afirmou ele.

Curiosamente, o próprio Besselink não entende nada do seu cartão vermelho. “Acho que não foi nada demais. Simplesmente cheguei atrasado, foi uma combinação de tudo”, explica o zagueiro depois de rever as imagens.

Quando o repórter Bennett van Fessem o confrontou sobre a perna levantada, Besselink manteve sua posição. “Eu sempre quero acertar a bola, não tenho intenção de dar um chute mortal nele”, disse o zagueiro. Ele também não se preocupou muito com uma possível suspensão. “Com aquele cartão vermelho? Mwah, se você rever: voltar para o amarelo? Não tem nada.”

Van Fessem reage visivelmente surpreso: “Não, sério, qual é. Se você vê isso, não dá pra dizer isso, né?” Kwakman e Kamperman também mal conseguem acreditar no que ouvem. “Ainda faltava ele ter acertado o Huisman”, disse Kwakman. “Aí ele talvez tivesse ficado seis meses fora.”







