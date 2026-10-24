Rotherham United oferece a Brandon Williams, ex-defensor do Manchester United, chance de retomar a carreira após 14 meses afastado do futebol

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O Rotherham United, da League Two, ofereceu ao ex-lateral do Manchester United Brandon Williams uma nova oportunidade de voltar ao futebol profissional após mais de um ano afastado dos gramados. O defensor de 26 anos assinou um contrato de curta duração com o clube de South Yorkshire depois de um longo período de testes em seu centro de treinamento.

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Rotherham recompensa a persistência de lateral em período de testes

Williams voltou oficialmente ao futebol pelo Rotherham após demonstrar sua condição física ao técnico Alex Bruce e ao diretor de futebol Steve McClaren. Embora o clube da quarta divisão tenha decidido inicialmente não oferecer um contrato ao jogador livre no mercado em agosto, depois que ele começou a treinar com a equipe em junho, Williams continuou trabalhando em Roundwood. Sua última partida oficial havia sido em agosto de 2025, durante uma breve passagem pelo Hull City.

Comunicado oficial confirma contrato de curta duração

Antes de deixar o Hull seis meses após assinar um contrato de um ano, tendo disputado apenas cinco minutos na derrota por 3 a 0 para o Blackburn Rovers pela Championship, o defensor havia jogado uma partida completa pela última vez em novembro de 2023, quando estava emprestado ao Ipswich Town.

Ao confirmar sua chegada, o clube informou em comunicado oficial: "O jogador de 26 anos se junta oficialmente ao Rotherham após trabalhar duro durante toda a pré-temporada e até o fim de outubro no centro de treinamento do clube em Roundwood, onde demonstrou sua condição física a Steve McClaren, Alex Bruce e à comissão técnica.

"Nascido em Manchester, o lateral tem um currículo impressionante: depois de passar pela renomada categoria de base do Manchester United, conquistou uma vaga no elenco principal e sua oportunidade de atuar pela equipe.

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"Williams representou o Manchester United no mais alto nível, disputando a Champions League, a Liga Europa da UEFA e a Premier League. Também atuou na primeira divisão pelo Norwich City.

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"Mais recentemente, o lateral de vocação ofensiva jogou por Ipswich Town e Hull City na Sky Bet Championship e também tem experiência nas seleções sub-20 e sub-21 da Inglaterra.

"Williams vestirá a camisa 33 do Rotherham."

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Técnico elogia dedicação aos treinos sem remuneração

A transferência permite ao defensor deixar para trás seus problemas fora de campo, depois de ter expressado publicamente arrependimento por receber uma pena de 14 meses de prisão, suspensa, por direção perigosa no ano passado.

Ao elogiar a dedicação do jogador em período de testes, o técnico do Rotherham, Bruce, disse: "Estou muito feliz por ele ser jogador do Rotherham. Ele merece o contrato. Trabalhou muito, muito duro conosco desde a pré-temporada. Mostrou uma ótima atitude. Mostrou vontade e disposição para vir todos os dias sem receber.

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"Acho que ele teve de encarar a realidade da situação em que sua vida estava. Conheço Brandon por causa dos meus vínculos com a região de Manchester. Já cruzei com ele algumas vezes. Conheço pessoas que trabalharam com ele no Manchester United como companheiros de equipe e treinadores. Steve McClaren e Richard Hartis também o conhecem.

"Ele está muito, mas muito melhor do que quando chegou para a pré-temporada, disso não há dúvida. Vamos torcer para que ele possa evoluir agora e ser útil ao clube. Não podemos perder de vista por onde ele passou e a carreira que teve, embora ainda seja jovem. Estou muito feliz por dar a ele a oportunidade de, quem sabe, dar um novo impulso à carreira."

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Lateral busca recuperar o ritmo de jogo

Depois de recuperar sua condição física ao longo de quatro meses de treinos, Williams tentará agora disputar seus primeiros minutos em uma partida oficial em mais de um ano nos próximos jogos do Rotherham pela League Two. Jogar com regularidade será fundamental para transformar o acordo de curta duração em uma permanência mais longa no New York Stadium. Voltar a se firmar sob o comando de Bruce e McClaren oferece uma plataforma ideal para reerguer sua carreira.