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Rosto conhecido com uma má lembrança: árbitro do confronto contra o Alavés retorna ao Barcelona após o escândalo dos dois pênaltis

Barcelona
Barcelona x Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
La Liga
Espanha

Adrián Cordero Vega

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A comissão de arbitragem da La Liga revelou a identidade do árbitro que comandará o aguardado confronto de amanhã entre Barcelona e Deportivo Alavés no Camp Nou, uma decisão que traz consigo muitas lembranças polêmicas para a torcida catalã.

A comissão designou para a tarefa o árbitro Adrián Cordero Vega, que apitará a partida de sábado em sua quarta aparição na La Liga nesta temporada, e a primeira em que comanda um jogo envolvendo Barcelona e Alavés ao mesmo tempo, enquanto o árbitro madrilenho Valentín Pizarro Gómez assumirá o comando da cabine do árbitro assistente de vídeo (VAR).

A dolorosa lembrança de Montjuïc

Cordero Vega carrega um histórico particular com o Barcelona, tendo apitado para o time catalão apenas 8 partidas na La Liga, nas quais o Barcelona conquistou 6 vitórias e sofreu duas derrotas, de acordo com o "Mundo Deportivo".

Mas uma dessas duas derrotas ainda está presente na mente dos torcedores do Blaugrana, e remonta a 30 de novembro de 2024, quando o Barcelona perdeu de forma surpreendente para o Las Palmas por 2 a 1 no Estádio Olímpico de Montjuïc, em uma partida que viveu ampla polêmica arbitral depois que o árbitro deixou de marcar dois pênaltis claros a favor do Barcelona, um deles por uma falta sobre o jovem zagueiro Pau Cubarsí, e o outro sobre o atacante Pau Víctor, episódio considerado o mais polêmico de sua trajetória com o Barcelona.

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Ironicamente, a primeira partida que Cordero Vega apitou para o Barcelona na La Liga foi também contra o Alavés, mais precisamente no Estádio Mendizorroza, casa do time basco, e terminou com vitória do Barcelona por dois a zero.

Já a última partida que apitou para o Barcelona foi na rodada final da temporada passada, quando o time perdeu por 3 a 1 para o Valencia no Estádio de Mestalla.

E quanto ao Alavés?

Por outro lado, Cordero Vega é um rosto bastante familiar para o Alavés, tendo apitado 20 partidas do time na primeira divisão, nas quais o clube basco conquistou 8 vitórias, 3 empates e 9 derrotas.

O último confronto que o uniu ao Alavés foi na 25ª rodada da temporada passada, em fevereiro, quando o Alavés empatou em 2 a 2 com o Girona no Estádio Mendizorroza.

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