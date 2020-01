Livres no mercado: veja outros atletas que podem reforçar seu time em 2020

Jogadores como Rossi, Elias, Rhodolfo e Léo Moura deixaram suas equipes e podem assinar com qualquer time do Brasileirão. Qual deles interessa mais?

O mercado está agitado. Tem jogador saindo, tem jogador chegando. Alguns clubes deixaram o planejamento atrasar e agora procuram bons nomes para tentar garantir um futuro promissor dentro das competições nacionais na temporada 2020. A exemplo do atacante Rossi, ex- , que rescindiu seu contrato no futebol chinês, e está livre para assinar com qualquer clube, listamos atletas que têm liberdade para assinar com qualquer um.

Um bom nome disponível para assinar com qualquer clube é o volante Elias. Após uma passagem apagada pelo , convivendo com altos e baixos, parando, inclusive, na reserva da equipe, tanto pelo lado do atleta quanto pelo clube a melhor decisão foi o fim do vínculo. Sem renovar com o , ele está livre para assinar com qualquer equipe. Em 2019, chegou a negociar com o Inter, mas o negócio foi travado pela diretoria alvinegra.

Se seu time precisa de uma opção na defesa, o zagueiro Gum também está livre no mercado. Experiente, com titulos importantes no currículo, o atleta está livre para assinar com qualquer equipe para disputar os torneios de 2020. Ele disputou 2019 pela .

Outros dois nomes da Chapecoense, rebaixada para a em 2019, são Camilo e Márcio Araújo. Ambos também estão livres e buscam novos clubes. Camilo é reconhecido como um bom jogador, mas ainda não vingou no futebol brasileiro como se esperava. Já Márcio Araújo tem passagens por grandes clubes do futebol brasileiro, , e Atlético-MG, no entanto, é mais conhecido por ser voluntarioso do que técnico.

Outra opção para a zaga é Rhodolfo. O atleta chegou a vislumbrar a titularidade no Flamengo na atual temporada, mas foi engolido pelas contratações para a posição e perdeu espaço.

Há também uma bela opção para a lateral direita. Apesar de estar com uma idade um pouco avançada, Léo Moura, sem contrato com o , aparece como uma ótima peça para compor elenco e dá uma opção de experiência.