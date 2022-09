Rosenborg x Real Madrid: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Champions League feminina

Equipes se enfrentam pela segunda rodada da Liga dos Campeões feminina; veja como acompanhar na TV e na internet

Rosenborg e Real Madrid se enfrentam na tarde desta quarta-feira (21), no Lekerdal Stadion , às 13h (de Brasília), pela segunda rodada da Champions League feminina. O torcedor pode acompanhar a partida ao vivo no DAZN, no streaming.

Futebol ao vivo e quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Será a primeira vez que as equipes irão se enfrentar na competição europeia. O Rosenborg venceu apenas dois dos seus últimos jogos na temporada.

O Real Madrid, por outro lado, ganhou todos os compromissos neste início de ciclo europeu, além de ter triunfado também em todos os jogos da pré-temporada.

Escalações:

Escalação do provável ROSENBORG FEMININO: Lene Christensen; Maria Olsvik, Mathilda Harviken, Kristine Leine, Mali Naes; Emile Joramo, Selma Sol Magnusdottir; Anna Josendal, Cesilie Andreassen, Synne Hansen; Emilie Nautnes.

Escalação do provável REAL MADRID FEMININO: Andrea Rodriguez; Olga Garcia, Ivana, Kathellen, Kentl Robles; Caroline Weir, Claudia Sanchez, Sandie Toletti; Athenea del Castillo, Esther Rodriguez, Naomie Feller.

Desfalques

Rosenborg

sem desfalques confirmados.

Real Madrid

sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 21 de setembro de 2022

• Horário: 13h (de Brasília)

• Local: Lerkendal Stadion, Trontêmio - NOR