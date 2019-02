Rosenberg usa "mulher com HIV" para explicar apelo de marketing do Corinthians

A frase teve repercussão na internet com críticas de torcedores nas redes sociais

Luis Paulo Rosenberg, diretor de mareting do Corinthians, tenta explicar a dificuldade que o clube tem para vender os naming rights da Arena citando uma mulher com teste de HIV positivo como exemplo.

“O apelo da marca Corinthians é tão grande que temos quatro grandes grupos muito interessados em vir. É mais ou menos... Eles se sentem na situação de estar vendendo a esposa perfeita, com dotes culinários, formada com MBA no exterior, uma mãe de filhos maravilhosos, mas parece que tem um teste de Aids positivo. Como é que eu encaixo a camisinha é o grande desafio", disse.

Vale lembrar que testes de HIV só indicam a presença do vírus no corpo, e não da doença que pode ser desenvolvida no futuro, a Aids.

Segundo apuração feita pelo Uol Esporte, Rosenberg explicou o sentido da analogia.

"O sentido é que você tem uma marca de grande reverberação (o Corinthians), só o que as empresas veem (no cenário do futebol brasileiro e sul-americano) deixam elas assustadas. O evento que aconteceu no Rio (confusão antes de Vasco x Fluminense), a final da última Libertadores, essa notificação da Conmebol (sobre atraso nas inscrições), esse ambiente de imprevisibilidade torna mais difícil fazer uma empresa investir por 20 anos", declarou.