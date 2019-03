Rooney faz seu primeiro hat-trick nos EUA com direito a cavadinha

Inglês marcou três gols na vitória de 5 a 0 do DC United sobre o Real Salt Lake pela MLS

Depois de passar em branco em seus primeiros dois jogos pela , o atacante Wayne Rooney compensou a seca com três gols e uma assistência na vitória de 5 a 0 do sobre o .

O atacante abriu o placar de pênalti ainda no primeiro tempo. No fim da primeira etapa ele ampliou com uma cavadinha sobre o goleiro após roubo de bola no campo de ataque. O terceiro veio após cruzamento de Moreno. Ainda deu tempo de Rooney dar uma assistência para Lucas Rodríguez marcar o quarto gol. Ulises Segura fechou o placar.

Com os três gols, Rooney se tornou o artilheiro deste começo de campeonato nos . Ele divide o topo da lista de goleadores com Jordan Morris, Raul Ruidiaz, Ignacio Piatti e Memo Rodriguez.

A vitória colocou o DC United na liderança da Conferência Leste com 7 pontos em três partidas.

O líder da Conferência Oeste é o , o único time com 100% de aproveitamento na competição após três rodadas.