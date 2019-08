Rooney estuda volta ao futebol inglês para ser jogador e técnico do Derby County

Ex-craque do Manchester United, Rooney poderá voltar para a Inglaterra como treinador e jogador do Derby County United

Wayne Rooney cogita a possibilidade de retornar à como treinador e jogador do United, segundo fontes revelaram à Goal Inglaterra.

O desejo de retornar à Inglaterra continua forte para Rooney, e a potencial chance de assumir o comando de uma equipe inglesa fez com que o atacante e o agente, Paul Stretford, levassem à sério a possibilidade.

Atualmente, o ex-atacante do e do atua na , principal liga dos Estado Unidos, com o . Com a equipe, Rooney tem obtido sucesso desde a estreia na última temporada. Ao todo são 23 gols e 14 assistências em 43 jogos.

Segundo informaram as fontes, Rooney acredita na possibilidade de jogar em alto nível na Premier League, e não tem dúvidas de que poderá ser um trunfo para o clube de médio porte no país.

Além disso, Rooney estaria se inspirando nos ex-rivais e companheiros de equipe da Inglaterra que começaram a carreira de treinador após a aposentadoria, em destaque, o atual técnico do , Frank Lampard.

Steven Gerrard, ex-atleta do , também desfrutou de uma sólida campanha no primeiro ano de comando no , clube escocês da Premiership. Ou exemplo é John Terry que também teve sucesso na carreira de treinador, ainda que como assistente técnico, no .

O vínculo entre Rooney e o DC United termina em um ano, ou seja, qualquer decisão do atleta exigiria a aprovação do time da .