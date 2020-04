Rooney escolhe seu gol favorito - e não é aquela bicicleta contra o Manchester City

Atacante balançou as redes em mais de 300 oportunidades, mas recordou de um pouco lembrado

Wayne Rooney escreveu seu nome na história do futebol da . O gol feito pelo ídolo do Mancheter United na vitória por 2 a 1 sobre o rival em 2011 foi eleito no ano seguinte como o mais bonito de todas as edições de Premier League.

No entanto, engana-se quem pensa que o jogador de 34 anos tem como o seu gol favorito aquele da bicicleta. Wayne Rooney revelou o que ele acredita ser o melhor gol de sua carreira - e ele diz que não é o memorável chute no derby.

“Quando sou perguntado sobre meu gol favorito, eu sempre digo o chute contra o City - mas estamos falando, aqui sobre trabalho em equipe, movimento, controle e tempo e um gol que provavelmente poucas pessoas lembram", escreveu ele em sua coluna para o The Times.

"Foi contra o , quando Rafael cruzou pela direita e meu tempo foi literalmente perfeito: passei do zagueiro, chutei a bola e o goleiro não teve chance.", completou.

Atualmente no , Rooney deixou os Red Devils com uma incrível marca: 183 gols na Premier League.

Ao longo de sua carreira, no entanto, marcou 310 gols em 743 jogos pelo , , e agora Derby.