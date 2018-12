Rooney diz que nem as cozinheiras do United estavam felizes com Mourinho

Atacante do Washington D.C afirmou também estar ansioso para ver o novo estilo de jogo do time inglês

A saída de Jose Mourinho do comando técnico do Manchester Unitedo segue dando o que falar. Agora, Wayne Rooney, um dos maiores ídolos da história do clube comentou o acontecido.

Em entrevista a BT Sport, o atacante afirmou que nem mesmo as cozinheiras estavam feliz no ambiente com o treinador português.

"Estou seguro que Ed Woodward(dono do United) pensava o mesmo que o resto das pessoas do clube. Nem as cozinheiras estavam felizes"m explicou o ex-jogador do United sobre o ambiente com Mourinho.

"Para ter êxito no futebol, você precisa que tudo esteja correto, que seja feliz. Mas os jogadores estão sorrindo de novo. Foi um bom movimento para o clube e será fascinante ver como Ole montará a equipe e como jogará", finalizou o jogador.