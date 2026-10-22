Em um ataque devastador, o mais contundente desde sua aposentadoria, Wayne Rooney, maior artilheiro da história do Manchester United, abriu fogo contra os atuais jogadores do clube, descrevendo-os como "egoístas" e afirmando que eles se comportam "como crianças", em resposta às declarações polêmicas feitas pelo capitão Bruno Fernandes após a humilhante derrota para o Como.

O Manchester United havia sofrido um colapso total na Itália, perdendo pelo placar duro de 4 a 1 para o Como na quarta-feira, pela Liga dos Campeões da Europa, em uma partida na qual a diferença só foi diminuída por um gol de honra tardio marcado por Joshua Zirkzee nos acréscimos.

Após a partida, Fernandes causou surpresa ao criticar publicamente a tática da comissão técnica, afirmando que a equipe falhou em exercer pressão e entrou em um estado de "rendição" depois de sofrer um gol no segundo minuto, o que aumentou ainda mais a pressão sobre o técnico interino Michael Carrick.

Rooney não hesitou em responder com dureza e disse, em declarações ao podcast "United Stand" nesta quinta-feira: "Quando o Martínez se manifestou, eu disse que aquilo era um verdadeiro pesadelo, porque iria destruir o vestiário. Aquele foi o começo. Agora vimos isso com o Bruno, e veremos com mais jogadores, porque eles não querem assumir a responsabilidade".

E acrescentou o ídolo de Old Trafford: "Você pode julgar o que o Bruno disse, se está certo ou errado, mas é preciso assumir a responsabilidade dentro de campo. Esses jogadores são egoístas, não se importam com os companheiros, nem com o técnico, nem com a comissão técnica, nem com a torcida. Tudo o que importa para eles são eles mesmos. Se não conseguem o que querem, agem como crianças, se revoltam e jogam a culpa em qualquer outro que não eles próprios".

A explosão de Rooney acontece em um momento em que crescem os sinais de divisão dentro do vestiário do United. Antes das declarações de Fernandes, o zagueiro Lisandro Martínez havia criticado a diretoria do clube após a derrota por 2 a 0 para o Atlético de Madrid, exigindo maiores investimentos para competir com os grandes.

Michael Carrick, ex-companheiro de Rooney que foi nomeado de forma interina após a demissão de Rúben Amorim em janeiro, antes de ser efetivado com um contrato até 2028 depois de uma melhora temporária nos resultados, vive o seu pior momento, já que a equipe falhou em conquistar qualquer vitória nos últimos 7 jogos consecutivos em todas as competições, caindo para a vigésima posição na classificação da Liga dos Campeões da Europa e para a décima terceira posição na Premier League.



