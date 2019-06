Rooney: "Cristiano Ronaldo, Messi, Bale? Man. United deve construir o futuro"

Ídolo dos Red Devils alerta para o desperdício de dinheiro com estrelas do futebol

Gastar centenas de milhões de libras com estrelas do futebol para a próxima temporada pode não ser o melhor caminho para o . Esse foi o apontamento de Wayne Rooney, ídolo dos Red Devils, preocupado com o desperdício de dinheiro.

Sob o comando de Ole Gunnar Solskjaer, o United quer voltar a disputar os título inglês, após ter encerrado o ano na sexta posição da Premier League e, para isso, irá com força ao mercado. No entanto, Rooney fez um alerta.

"Para Solskjaer, a primeira coisa que ele tem que fazer é tentar construir o elenco. Eu não acho que trazer um ou dois jogadores por mais de 100 milhões de libras vai realmente ajudar, com os jogadores que estão lá", analisou.

"Acho que ele precisa tentar ver cinco ou seis jogadores que têm potencial para serem os melhores jogadores, mas não gastando entre 120 e 130 milhões de libras nesses jogadores", continuou.



"Acho que gastando 30, 40 milhões de libras, então estará tentando melhorá-los, o que também dará longevidade aos jogadores e permitirá que ele construa um time em torno dos cinco ou seis novos jogadores que entrarem mais um poucos dos jogadores que ainda estão lá", afirmou.

"Você pode trazer três jogadores - pode trazer Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos e Messi, ou Gareth Bale, por exemplo - e isso vai custar entre 300 e 350 milhões de libras. Você teria talvez dois anos com Ronaldo, dois com Ramos e então você jogou esse dinheiro fora. O clube precisa se reconstruir com jogadores mais jovens. Mas, obviamente, eles precisam ser bons o suficiente e permitir que os técnicos os aprimorem", concluiu.

Rooney não vê o Manchester United na briga por títulos na próxima temporada e pediu paciência com os Red Devils. "Acho que os torcedores do Manchester United vão entender que provavelmente não vão competir pela Premier League no ano que vem. Então, deixe-os ter esse tempo, deixe Solskjaer ter tempo para construir uma equipe para os próximos dois ou três anos que vão brigar não apenas no nível da Premier League, mas no nível da ", finalizou.