Rooney, agora técnico, recusa Everton e não tem pressa para chegar à Premier League

O Everton segue em busca de um novo treinador após a demissão de Rafa Benítez. O clube, ainda assim, tinha esperança de fechar com Wayne Rooney, ex-jogador do Manchester United e atualmente técnico do Derby County, da segunda divisão inglesa.

No entanto, Rooney confirmou que recusou uma investida que recebeu do Everton e, ainda, ressaltou seu desejo de permanecer no clube inglês.

O técnico concedeu uma entrevista coletiva e foi perguntado sobre o interesse do Everton. Rooney, como tal, destacou que está pronto para assumir um clube da Premier League, mas garantiu seu desejo de permanecer no Derby County.

"O Everton abordou o meu empresário e pediu uma conversa para um possível acerto, mas isso foi recusado. Acredito que algum dia serei treinador de um clube da Premier League e sinto que estou 100% pronto para isso."

"Mas eu tenho um emprego no Derby County e isso é muito importante para mim agora. Se isso vier com o Everton, ótimo. Mas tenho um emprego no Derby, o que é importante para mim", disse Rooney.

O Everton continua estudando o mercado em busca de um novo técnico. Com isso, Vitor Pereira, técnico do Fenerbahçe, e Frank Lampard, ex-técnico do Chelsea, ganharam força nos últimos dias.

Lampard, por sua vez, é o nome favorito dos torcedores. O treinador, que está sem clube desde 2021, já tem experiência na Premier League e agrada a diretoria.

Rooney assumiu o Derby County em janeiro de 2021, pouco tempo depois de se aposentar pelo clube. Na atual temporada, o clube ocupa a penúltima posição da tabela, com 14 pontos conquistados em 27 jogos.