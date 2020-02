Rony ainda não renovou com Athletico e dá esperança a Palmeiras e Corinthians

Renovação de contrato entre atacante e Furacão emperra e rivais paulistas ficam de olho em mais um possível clássico para contratar o jogador

A novela entre Rony e Athlético-PR parece ter ganhado um novo capítulo nas últimas horas. De acordo com o GE.com, a renovação de contrato entre o jogador e o clube ainda não foi assinada, conforme divulgado pelas partes há quase duas semanas.

Ainda segundo o site, o Furacão teria voltado a entrar em contato com o - que havia formalizado uma proposta concreta pelo atleta - para oferecer o atacante novamente, mas as partes ainda não teriam reiniciado as conversas.

Conforme as informações, o Athlético teria interesse em começar a pagar o novo salário - duas vezes maior que o anterior - apenas em abril e as luvas pedidas pelo empresário - cerca de R$ 3 milhões - só seriam depositadas no quinto dia útil do mês. As partes então passaram a divergir com relação a essas minutas contratuais e a renovação emperrou.

Um outro time que observa a situação do atacante é o , que também tinha interesse em contratar o jogador. Após o anúncio da suposta renovação de contrato entre Rony e o Athlético, o alvinegro paulista buscou uma nova solução para o ataque e fechou com Yony González.

Cabe ressaltar que Rony teve grande sucesso com Tiago Nunes, hoje treinador do Corinthians, o que poderia pesar em uma negociação. Assim, não será surpresa se mais um clássico entre Corinthians e Palmeiras se iniciar nos bastidores pela contratação do atacante.