Rongier é o craque à frente das estrelas do PSG, Verratti e Nkunku - Performance Index Ligue 1

O jogador do Nantes superou as marcas de Marco Verratti e Christopher Nkunku para alcançar a melhor pontuação de toda a liga

Tem sido uma época complicada para o Nantes com o triste falecimento de Emiliano Sala, seu artilheiro nesta temporada, que veio a coincidir com uma difícil fase que os fizeram cair na classificação da Ligue 1.

No último domingo, no entanto, tiraram 10 pontos do perigo imediato com uma vitória por 1 x 0 sobre o Bordeaux no Derby d'Atlantique.

Nicolas Pallois foi o autor do gol da vitória no jogo, fazendo um incrível voleio no início do segundo tempo, mas foi Valentin Rongier a grande estrela do show para o time da casa.

De fato, o meia jogou com tanta qualidade que terminou no topo do Opta Performance Index da Ligue 1 nesta semana. O ranking mede o desempenho dos jogadores durante cada rodada do torneio com uma base de 100 pontos semanais.

Rongier, que era o metrônomo de seu meio-campo, tocou a bola 62 vezes e venceu 16 interceptações, além de sua assistência para o gol, o que o fez terminar com uma pontuação de 94,9 - melhor do que qualquer outro jogador na liga.



A margem de vitória do Nantes certamente teria sido muito maior se não fosse por Benoit Costil, que salvou muitos chutes a gol e atuou tão bem que entrou na lista desta semana em 10º lugar.

Em segundo lugar está o atacante de Reims, Remi Oudin. Promovido pela Ligue 2 na temporada passada, o clube de Champagne desfrutou de uma notável campanha sob o comando de David Guion enquanto brigavam por uma vaga no torneio europeu.



Esse impulso improvável foi evidenciado no domingo, com uma soberba vitória por 4 a 2 sobre o Montpellier, fora de casa, na qual o seu ataque foi o centro das atenções.



Oudin provou ser o ás da equipe, fazendo o gol de empate após ser auxiliado pela contratação de janeiro, Arber Zeneli. Ele também fez o terceiro depois que as equipes trocaram os lados no campo. Foi seu oitavo gol da temporada no campeonato.



A vitória foi coroada pelo retorno de Pablo Chavarria de uma grave lesão facial. Seu voleio inteligente depois de sair do banco ajudou a se classificar em oitavo lugar na classificação desta semana.



O Montpellier não ficou sem representação, com Gaetan Laborde ocupando a quinta posição graças ao seu gol no segundo tempo.



Completando o pódio, entretanto, está Christopher Nkunku, do Paris Saint-Germain, cuja pressão para ter maior tempo de jogo sob o comando de Thomas Tuchel resultou em um bom desempenho desde o início do confronto contra o Nimes no sábado.



Ele abriu o placar no Parc des Princes com um belo gol. Teve um timing perfeito para dar um passe além do atacante, correr até a linha de impedimento para trancar um passe perfeito de Marco Verratti, levar a bola ao o chão de primeira e lançar para as redes.

Em seguida, Nkunku contribuiu para o gol tardio de Kylian Mbappe, ganhando a bola no meio-campo antes de liberar o velocista no intervalo, enquanto seus visitantes colocavam um atacante na ponta.

Ele terminou com a pontuação de 90,1 e se juntou ao Top 10 com Verratti, cujo uso da bola depois de se recuperar da lesão foi excepcional.



Além dos dez primeiros da semana estão Serhou Guirassy, que marcou o gol decisivo do Amiens, garantindo uma vitória em casa por 1 x 0 sobre Nice, ganhando espaço na batalha do rebaixamento; Rony Lopes, que também contribuiu decisivamente para o ala do Mônaco e Estrasburgo, Anthony Goncalves, que ajudou seu time com um belo empate de 1 a 1 na última sexta-feira, contra o Lille.



No próximo final de semana, o PSG espera ter Edinson Cavani de volta para uma viagem a Caen, enquanto a corrida pelos três primeiros lugares se aquecerá ainda mais, com o Lyon recebendo o Toulouse, e o Marselha contra o Saint-Etienne, na noite de domingo.