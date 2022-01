Ronaldo vira a ‘página Fábio’ no Cruzeiro: o que vem pela frente?

Em sua primeira entrevista coletiva como dono de 90% da SAF do Cruzeiro, Ronaldo falou sobre a situação do goleiro Fábio, sobre as dívidas do clube e sobre o que planeja fazer nos próximos anos.

Segundo Ronaldo, o clube se esforçou para manter o ídolo Fábio no elenco, porém, foram surpreendidos com uma negativa por parte do goleiro durante a negociação.

''Fábio foi e vai ser sempre um ídolo pro Cruzeiro e pra torcida cruzeirense. Nós diante do cenário atual fizemos um esforço muito grande para oferecer uma proposta decente a ele, respeitando a sua história no clube, a sua trajetória. E infelizmente durante a negociação, houve uma negativa por parte dele, o que também nos pegou de surpresa. Mas entendemos que todo o sacrifício que deveríamos ter feito, foi feito. E temos que virar a página, seguir adiante'' disse Ronaldo.

Ronaldo classificou o Cruzeiro como um "paciente na UTI", e que ele e sua equipe estão oferecendo o tratamento necessário para o clube sair dessa situação. Segundo Ronaldo, todos os dias surgem novas dívidas das quais ele e sua equipe não tinham conhecimento.

O dono do Cruzeiro citou ainda que há no contrato uma cláusula que permite a desistência do negócio por parte dele. Porém, Ronaldo afirmou que não passa pela sua cabeça desistir do projeto.

''No contrato, há essa saída. Mas está longe da minha cabeça, do meu pensamento desistir do projeto. No momento estamos no processo de análise do clube, entender o tamanho do buraco, o tamanho da dívida, entender os credores.'', disse o Fenômeno.

Transfer ban

Para evitar novas punições que proíbam o Cruzeiro de registrar novos jogadores, Ronaldo precisa pagar uma dívida de R$23 milhões só neste mês de janeiro. Por isso, essas dívidas que podem culminar em um transfer ban são tratadas como prioridade pelo Fenômeno.

Entre 2022 e 2023, o valor destas dívidas podem chegar a R$140 milhões.

O que vem pela frente?

Além do pagamento das dívidas para evitar um novo transfer ban, Ronaldo também falou sobre o corte que realizou no orçamento da folha salarial. O Fenômeno agradeceu aos jogadores que aceitaram uma redução salarial. Segundo Ronaldo, o orçamento era de R$90 milhões quando ele chegou ao clube, e depois das renegociações contratuais esse valor caiu para R$35 milhões.

''Aqui eu deixo já meu agradecimento especial a esses atletas que aceitaram renegociar o contrato entendendo a situação gravíssima do clube, e decidiram permanecer no clube para conseguir o objetivo maior. Hoje conseguimos abaixar o orçamento para R$ 35 milhões, quase três vezes menos. Mas ainda temos muito trabalho a fazer, muitos cortes a fazer ainda'' afirmou Ronaldo.

Ronaldo afirmou que o objetivo a longo prazo é que o Cruzeiro volte a disputar grandes títulos, sendo protagonista no Brasil e na América do Sul, e a curto prazo o objetivo é montar uma equipe competitiva para a disputa da Série B, visando o retorno à elite do futebol brasileiro.