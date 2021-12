“Ronaldo vai sofrer com a Itália”, prevê Bonucci sobre repescagem para a Copa do Mundo

Portugal e Itália não conseguiram garantir vaga para a Copa do Mundo de 2022 através das eliminatórias e, dessa forma, terão de disputar a repescagem europeia. Isso significa que uma dessas grandes seleções estará de fora do próximo mundial. Mas para Leonardo Bonucci, ex-companheiro de Cristiano Ronaldo na Juventus, o sistema defensivo italiano fará o craque português “sofrer” no tão esperado duelo e poderá decidir a favor dos italianos.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

É claro que, para o confronto de fato acontecer, Portugal terá de passar primeiro pela Turquia, enquanto a Itália precisará derrotar a Macedônia. Mas é óbvio que todas as atenções já estão voltadas para o provável confronto entre as duas gigantes, até mesmo entre os jogadores.

Bonucci e Cristiano Ronaldo, que foram companheiros de time na Juventus, inclusive já conversaram sobre essa possibilidade, que dará vaga na próxima Copa do Mundo para apenas um dos dois.

"Falei com Cristiano Ronaldo e brincamos sobre o possível jogo entre Portugal e Itália. Vamos ver o que acontece em campo, Cristiano sabe que vai sofrer", disse Bonucci à RAI Sport.

Mais artigos abaixo

“Temos que nos concentrar no que faremos em campo, depois nos encontraremos novamente em março e estou convencido de que faremos duas grandes partidas", completou.

Mas apesar da confiança de Bonucci, o fato é que a seleção da Itália, atual campeã da Eurocopa, decepcionou nas eliminatórias e poderá ficar de fora da Copa do Qatar. Da mesma forma, Portugal, mesmo com um elenco estrelado, não correspondeu às expectativas e também corre o risco de não disputar o mundial, que poderia ser o último de Cristiano Ronaldo. Mesmo assim, se existe alguém capaz de decidir uma partida dessa grandeza, esse alguém é Cristiano Ronaldo.

Quando Portugal enfrentou a Suécia em 2013, disputando uma vaga para o mundial de 2014, Ibra provocou, fez dois gols, mas CR7 anotou um hat-trick e carimbou a passagem dos portugueses para o Brasil. Agora, resta esperar para saber qual será a resposta que o “robozão” dará a Bonucci.