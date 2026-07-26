As movimentações do Chelsea durante o mercado de transferências de verão não se limitam a reforçar o plantel com jogadores, estendendo-se também ao fortalecimento da sua equipa técnica, no âmbito dos esforços do treinador Xabi Alonso para desenvolver todos os detalhes técnicos antes do arranque da nova temporada.

De acordo com a emissora britânica (BBC), o Chelsea está a negociar com o Aston Villa a contratação do treinador de bolas paradas escocês Austin MacPhee, que goza de grande reputação nesta área, em meio à concorrência de vários clubes da Premier League, para além do interesse de clubes da Liga Profissional Saudita.

O relatório indicou que o Aston Villa receberá uma compensação financeira caso MacPhee saia, uma vez que o seu contrato contém uma cláusula de rescisão que lhe permite partir.

Ao longo dos últimos cinco anos, o treinador escocês, de 46 anos, conciliou o seu trabalho no Aston Villa com a seleção de Portugal, onde ocupou o mesmo cargo sob o comando do treinador Roberto Martínez, que deixou o cargo após o Mundial de 2026.

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O Aston Villa alcançou um sucesso notável sob a supervisão de MacPhee, depois de liderar os clubes das cinco grandes ligas europeias em número de golos marcados em bolas paradas durante a temporada 2023-2024, antes de manter o seu brilho na temporada seguinte, terminando a Premier League no topo dessa classificação em conjunto com o Arsenal.

Espera-se que MacPhee seja um dos elementos da equipa técnica que vão deixar o Aston Villa neste verão, depois de terem contribuído para conduzir a equipa à conquista do título da Liga Europa e ao apuramento para a Liga dos Campeões sob o comando de Unai Emery.

O interesse do Chelsea em MacPhee surge no contexto da reestruturação da sua equipa técnica, uma vez que o atual treinador de bolas paradas, Bernardo Cueva, que chegou do Brentford por 750 mil libras esterlinas em 2024, vai passar a desempenhar um papel técnico nos bastidores, o que abre espaço para a contratação de um novo treinador para esta especialidade.

O Chelsea e o Aston Villa mantêm a sua atividade conjunta no mercado de transferências, depois de o clube londrino ter fechado esta semana a contratação de Morgan Rogers por 117 milhões de libras esterlinas, enquanto o argentino Alejandro Garnacho se transferiu para o Aston Villa por empréstimo, com a existência de uma cláusula que permite a sua compra definitiva.

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