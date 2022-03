Ronaldo trabalha por Brasileirão independente e quer Andrés Sánchez na diretoria da liga

Ronaldo Fenômeno é o grande mentor do encontro marcado entre clubes brasileiros na manhã desta terça-feira (15), em São Paulo (SP), para discussão sobre a criação de uma liga independente. No encontro, que contará com a presença de representantes da XP Investimentos e o presidente da Liga Espanhola, Javier Tebas, o ex-jogador pretende sugerir que Andrés Sánchez faça parte da diretoria do novo grupo que terá a incumbência de gerir o Campeonato Brasileiro, conforme apurado pela GOAL.

Fenômeno tem boa relação com o ex-presidente do Corinthians e tentou levá-lo para um cargo diretivo no Cruzeiro. O antigo mandatário alvinegro, contudo, recusou o convite sob a alegação de que sonha em trabalhar na CBF (Confederação Brasileira de Futebol). O próprio convite para atuar na liga independente do futebol brasileiro é visto com certa resistência por Sánchez, em especial por sua antiga ligação com o Corinthians.

No último fim de semana, Andrés Sánchez foi visto ao lado da diretoria de Ronaldo Fenômeno em um dos camarotes do Mineirão. Ele assistiu à partida da décima rodada do Campeonato Mineiro, diante do Pouso Alegre, após uma visita ao clube de Belo Horizonte.

Os mandatários dos 40 clubes que disputam as Séries A e B se reunirão na manhã desta terça-feira, em um auditório no bairro da Vila Olímpia, em São Paulo, com o intuito de discutir questões envolvendo a liga independente. Ronaldo está à frente da situação e foi o responsável por procurar cada um dos presidentes. Ele tenta, inclusive, se aproximar do Atlético-MG, seu arquirrival em Minas Gerais, para a criação da liga. Houve um almoço recentemente na casa de um diretor do Galo para que as partes estreitassem laços.

A GOAL ouviu presidentes que irão ao encontro desta terça-feira (15), mas ainda não houve qualquer tipo de informação prévia enviada aos clubes. O convite feito apenas diz que o intuito é discutir a criação da liga independente.