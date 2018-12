Ronaldo revelou desejo em comprar clube inglês antes de investir no Valladolid

Antes de adquirir 51% do time espanhol, o ex-camisa 9 do Brasil se interessou por times da Premier League

Dono de 51% dos direitos do Real Valladolid, time da elite do futebol espanhol, Ronaldo revelou que considerou comprar uma equipe inglesa antes de investir no clube da La Liga.

Em entrevista ao Europa Press 'Sports Breakfasts, o ex-atacante de 42 anos comentou sobre o antigo desejo, além de explicar o motivo de ter comprado parte do Valladolid.

“Eu estava procurando um clube para comprar e eu tinha estudado o mercado espanhol, o mercado inglês, e Valladolid foi um presente perfeito. Um clube com 90 anos de história, uma cidade de 300.000 pessoas, em uma região onde o futebol é vivido e respirado, há um enorme potencial”, disse.

Em 12º na tabela da La Liga 2018-19, com 20 pontos somados, o Real Valladolid terá pela frente um dos favoritos ao título da competição, o Atlético de Madrid no próximo sábado (15), às 13h15.

Ex-jogador do Real Madrid, Ronaldo soma dois títulos do Campeonato Espanhol com os Blancos, feito que o colocou entre os ídolos do clube.