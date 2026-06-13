Cristiano Ronaldo, capitão da seleção portuguesa, respondeu aos que duvidam de sua capacidade física antes do início da Copa do Mundo de 2026, afirmando que continua pronto para competir no mais alto nível, apesar de ter completado 41 anos.

Ronaldo se prepara para participar pela sexta vez da Copa do Mundo, um recorde, já que a seleção portuguesa disputa o torneio em um grupo que inclui a República Democrática do Congo, a Colômbia e o Uzbequistão.

Em entrevista coletiva divulgada pelo jornal espanhol “Marca”, Ronaldo respondeu às perguntas sobre sua condição física dizendo: “Estou bem fisicamente... Vocês não assistiram aos jogos?”.

O capitão de Portugal entra no torneio com grandes ambições, liderando uma geração considerada uma das mais fortes da história da seleção, depois de ter mantido um alto nível de desempenho com seu time, o Al-Nassr, durante a última temporada, e de ter conseguido finalmente levá-lo ao título da Liga Profissional Roshen.

Apesar da cautela em classificar a Portugal entre os principais candidatos ao título, Ronaldo demonstrou total confiança nas capacidades dos seus companheiros, afirmando que a seleção possui o potencial necessário para alcançar um feito histórico.

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O astro português disse: “Não sabemos se somos favoritos ou não, isso só vai ficar claro no final do torneio, mas acredito que este grupo é capaz de fazer o povo português feliz”.

A Portugal está programado para iniciar sua trajetória no torneio enfrentando o Congo, antes de enfrentar o Uzbequistão e a Colômbia na fase de grupos, e Ronaldo considera que o foco deve estar em cada partida individualmente.

Ele acrescentou: “O mais importante é começarmos bem e, depois, pensarmos no próximo jogo. O caminho se constrói passo a passo.”