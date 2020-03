Ronaldo recusa testes para coronavírus e fala sobre Ronaldinho preso: "uma pena"

Presidente do Valladolid fala sobre a pandemia do novo coronavírus, sobre as Olimpíadas de Tóquio, lamenta prisão de Ronaldinho Gaúcho e exalta Neymar

Enquanto boa parte das pessoas do mundo se encontra em isolamento, as transmissões ao vivo do Instagram estão se tornando cada vez mais comuns e procuradas. Ronaldo Fenômeno também participou de uma live na plataforma e respondeu algumas perguntas de seus fãs sobre Ronaldinho Gaúcho, Neymar e o adiamento das . Mas como não podia ser diferente, o novo coronavírus foi um dos temas mais presente nas perguntas feitas ao lendário camisa 9.

“Sou como quase todo mundo. Em um momento de extrema dificuldade, mas também de extremo sacrifício. Ciente de que só assim podemos vencer esse adversário difícil. Com muita paciência de todos e responsabilidade”.

O presidente do também explicou o motivo de ter recusado os testes para o Covid-19 em seu clube.

“Nós rejeitamos os testes porque não precisamos deles. Existem muitos grupos que precisam dessa assistência muito mais do que nós. Continuaremos procurando soluções para que tudo saia da melhor maneira possível”.

Ronaldo também foi questionado a respeito das dificuldades que serão encontradas pelo Valladolid frente à paralisação das principais competições do mundo e da possível crise que pode se estabelecer no futebol.

“Minha responsabilidade é manter o clube com a saúde financeira intacta. Estou certo de que juntos encontraremos as melhores soluções. Queremos jogar até o fim e garantir nosso lugar na primeira divisão. Para isso, eles precisam nos dar total segurança para os jogadores e fãs. Estamos aguardando o governo espanhol e, assim que o confinamento terminar, tudo ficará claro. Acho que não temos problemas. A melhor coisa seria jogar”.

O ex-jogador com passagens por , , , e também explicou porque aprovou o adiamento dos jogos Olímpicos de Tóquio.

"Nesse momento nenhum atleta está conseguindo treinar em alta performance, todos seguem em quarentena. Mesmo seguindo um treino em casa você não consegue buscar seu melhor rendimento. Seria uma Olimpíada sem recordes".

Ronaldinho Gaúcho e Neymar

Campeão da de 2002 ao lado de Ronaldinho Gaúcho, o Fenômeno também comentou a respeito da difícil situação vivida por seu amigo, que se encontra preso no por porte de documentos falsos. Para o camisa 9, tudo não passou de um grande mal entendido.

“Estou curioso para saber o que aconteceu. É uma pena que isso tenha acontecido com ele”, lamentou Ronaldo. “Ronaldinho é grande demais para passar por uma situação como essa. Espero que esse mal-entendido seja resolvido o mais rápido possível”, completou.

Além da Copa do Mundo, os dois craques também conquistaram juntos pela seleção a em 1999, com um time recheado de craques e estrelas do futebol mundial, situação diferente da que é vivida atualmente, com Neymar como único protagonista. Fã declarado do atleta, o três vezes melhor do mundo disse que o camisa 10 do é grande esperança do futebol brasileiro.