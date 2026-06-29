Ronaldo: Quero pedir desculpas aos pais e às mães pelo meu penteado na Copa do Mundo de 2002

Ronaldo, “O Fenômeno”, levou a seleção argentina à conquista do título da Copa do Mundo de 2002, na Coreia e no Japão, com a vitória sobre a Alemanha na final por 2 a 0.

Ronaldo chamou a atenção com seu penteado peculiar, pois raspou todo o cabelo da cabeça, deixando apenas uma “franja espessa” na frente.

Em entrevista ao jornal “L’Équipe” durante a atual Copa do Mundo, Ronaldo brincou sobre seu penteado, expressando seu pesar aos pais que, na época, tiveram que lidar com o fato de muitas crianças imitarem esse penteado.

E continuou: “Em primeiro lugar, gostaria de aproveitar esta oportunidade para pedir desculpas a todos os pais pelo meu penteado em 2002. Eu estava com uma lesão grave no joelho e só consegui voltar ao meu nível habitual por meio de uma reabilitação completa, que combinou um esforço físico e mental enorme e incansável”.

Sobre esta Copa do Mundo e as seleções favoritas ao título, ele afirma: “França, Espanha e Argentina praticam um futebol excelente e são altamente competitivas, enquanto a Alemanha representa sempre um risco. Essas equipes são as maiores rivais do Brasil na disputa pelo título”.