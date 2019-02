Ronaldo posta foto e confirma: Cássio é o maior goleiro da história do Corinthians

Camisa 12 foi fundamental para superar o Racing nos pênaltis na Copa Sul-Americana; Marcos também reverencia os dois corinthianos

Responsável por duas defesas de pênaltis na primeira fase da Copa Sul-Americana contra o Racing, o goleiro Cássio foi reverenciado por outro ídolo do Corinthians pelo Instagram.

Ronaldo Giovanelli, que atuou pelo clube entre 1988 e 1998, postou uma foto com o camisa 12 do alvinegro paulista e não poupou elogios ao atual titular da meta do time do Parque São Jorge.



(Foto: Reprodução/Instagram)

Com a legenda "Parabéns, gigante Cássio. Você é o maior da história do Corinthians", o ex-arqueiro exaltou a boa atuação do gaúcho.

Outro a parabenizar a boa partida do jogador foi o também ex-goleiro Marcos, do rival Palmeiras. Com o comentário "Dois monstros, em todos os sentidos!", o antigo camisa 12 do alviverde ganhou a simpatia dos torcedores corinthianos, que aproveitaram a oportunidade para elogiar os três.

A agremiação de Itaquera aguarda a definição dos classificados para a segunda fase da competição e já se prepara com foco no jogo contra o São Bento, marcado para o próximo sábado (2).