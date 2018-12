Ronaldo pede o empréstimo de Vinícius Jr para Valladolid, mesmo sabendo da dificuldade da concordância do Real Madrid

Lendário ex-atacante sonha em contar com o jovem brasileiro em seu clube

Ganhando cada vez mais espaço, mostrando seu talento e tendo boas atuações, Vinícius Júnior ganha cada vez mais moral no Real Madrid de Solari.

O jovem atacante brasileiro tem se destacado e chamado atenção, e o Real não dá mostras de que irá emprestá-lo. No entanto, Ronaldo tentou mesmo assim.

O lendário ex-atacante brasileiro, ídolo merengue, tentou e tenta a contratação de Vinícis Jr por empréstimo, mas confessa ser "muito difícil" conseguir levar o avante para o Valladolid.

"É muito difícil. Não temos esse dinheiro, mas claro que eu gostaria de ver Vinícius no Valladolid. Eu já pedi o empréstimo ao Madrid, mas ele é um talento enorme que o Madrid quer ter. Mas, se algum dia existir alguma possibilidade... Florentino (Pérez, presidente do Real Madrid), me disse que era difícil", contou o Fenômeno, em evento da Europa Press.