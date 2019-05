Ronaldo insiste e tenta convencer o Real Madrid a emprestar Vinicius Jr.

Presidente do Valladolid, brasileiro quer levar jovem promessa para ganhar experiência em seu clube

O jornal As informou nesta quarta (22) que Ronaldo está tentando convencer o a emprestar o atacante Vinícius Júnior para o , time do qual é presidente e principal acionista.

Vinícius Júnior teve bons momentos em sua primeira temporada no Real Madrid. Ele demorou para conquistar espaço, mas passou a jogar bem e ser um dos destaques do time até a eliminação da . O brasileiro se machucou na partida de volta contra o e perdeu boa parte do resto da temporada.

Lesionado, Vinícius Júnior teve de ser cortado da sua primeira convocação para a e ficou de fora da lista da Copa América.

Ao retornar, já sob o comando do técnico Zinedine Zidane, Vinícius Júnior teve poucas chances e muitos acreditam que o francês não tem confiança no atacante. A imprensa espanhola diz que Zidane coloca mais fichas no jovem atacante Brahim Díaz, de 19 anos.

Percebendo a situação, Ronaldo tenta convencer o Real Madrid que será melhor para Vinícius Júnior passar uma temporada no Valladolid, onde será protagonista, enfrentará menos pressão e terá mais minutos em campo para ganhar experiência. Ronaldo foi o “padrinho” de Vinícius em sua cerimônia de apresentação no clube merengue.

Ronaldo já havia tentado o empréstimo de Vinícius Júnior na temporada passada, quando o atacante chegou na , mas o Real Madrid preferiu deixá-lo no Real Madrid Castilla, seu time B, até que ele ficasse pronto para estrear na equipe principal.