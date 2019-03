Ronaldo Fenômeno visita Neymar: "Volta logo, o futebol sente sua falta"

Ex-jogador é exemplo de recuperação de lesões e mandou mensagem ao craque do PSG

Neymar está em sua casa em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, para dar continuidade a recuperação de uma fratura no quinto metatarso no pé direito e recebeu uma visita que serve não só de inspiração, mas de motivação para retornar aos gramados o quanto antes: Ronaldo Fenômeno.

O ex-jogador, conhecido não só pelas conquistas, mas também pelas recuperações em lesões complicadas, postou uma foto ao lado de Neymar e mandou uma mensagem ao amigo: "Volta logo, o futebol sente a sua falta".

Neymar, então, retribuiu também com uma publicação: "Surpresa boa, bom te ver ídolo. Valu pela visita".