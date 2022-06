Ronaldo Fenômeno se envolve em polêmica com alteração do escudo do Valladolid

O empresário decidiu mudar o símbolo no dia em que o clube celebra 94 anos e foram várias reações negativas da torcida do time espanhol

Nesta segunda-feira (20), o Real Valladolid completa 94 anos de existência. Na data comemorativa, a atual administração, chefiada por Ronaldo Fenômeno, que também comanda o Cruzeiro, apresentou o novo escudo que o clube vai utilizar nos próximos anos.

A alteração, que deixa o emblema mais enxuto, em uma roupagem minimalista, não agradou grande parte da torcida espanhola, que já vinha fazendo protestos desde o momento em que foi feito o anúncio da troca do símbolo, ainda em abril.

Futebol ao vivo e quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O novo escudo é mais semelhante ao adotado pelo Valladollid em 1928. Nas redes sociais, o clube explica a nova disposição de cores: "Recuperamos as cores com as que mais nos identificamos. O amarelo e o vermelho nos vinculam com a história de nossa cidade. O branco e o violeta com nossa equipe e nossa história.

Mais artigos abaixo

REAL VALLADOLID 1928 pic.twitter.com/bBCnl7mh9k — Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) June 20, 2022

O antigo estudo era utilizado desde 1998. Além das críticas ao Ronaldo e ao novo símbolo do clube, os torcedores do Real Valladolid também levantaram a #ElEscudoNoSeToca (O escudo não é tocado). O tema agitou as redes sociais nesta segunda-feira.

Fenômeno comprou o Real Valladolid em 2018. Recentemente, o clube garantiu acesso na La Liga, e o ex-jogador, como promessa pelo feito da instituição, pedalou 500km de bicicleta pela Espanha. Além de presidente e majoritário das ações do Valladolid, Ronaldo também é proprietário da SAF do Cruzeiro.