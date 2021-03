Ronaldo "Fenômeno" brinca com xarás R10 e CR7 e quer perder peso para... jogar futebol

O ex-atacante não consegue entrar em campo a três anos e quer recuperar uma boa condição física

E Ronaldo Fenômeno quer voltar a jogar futebol. Não profissionalmente, é claro, mas no dia a dia: o atacante está se esforçando para perder peso e conseguir jogar algumas peladas com seus amigos, já que condição física atual, segundo o próprio, não conseguir entrar em campo sem se lesionar.

Aposentado desde 2011, já sofria com a balança na época de jogador, tendo revelado, inclusive, que sofre de hipotireoidismo. Agora, então, com 44 anos, vai tentando melhorar a forma física, motivado para participar de algumas "partidas de fim de ano", com várias lendas do esporte. O ex-atacante não consegue jogar futebol a três anos.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

"Na minha cabeça, eu ainda consigo jogar." declarou, em entrevista concedida à Sports Illustrated. "Eu vou jogar e alguém tenta me passar a bola dois metros acima de mim. Na minha cabeça, eu acredito que posso alcançar. Esse é o grande erro: eu não consigo, não estou adaptado a essa realidade. Sempre temos partidas legais para ex-jogadores, eu quero participar também."

O atual presidente do Real Valladolid, da primeira divisão espanhola, também se diz triste com a situação atual do clube, lutando para não cair na La Liga, e comentou sobre a alta presença de Ronaldos no mais alto escalão do futebol.

As chances são até improváveis: três dos maiores jogadores do século, Cristiano Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo "Fenômeno" todos batizados com o mesmo nome, e por razões diferentes.

Qual o seu Ronaldo preferido?



Fenômeno = RT

Ronaldinho = Curtir

CR7 = Comentar pic.twitter.com/s9Rq5R10Wj — SporTV (@SporTV) February 11, 2019

"É uma coincidência incrível, que tantos Ronaldos sejam muito bons. É um nome sortudo." brincou, antes de explicar a origem de seu nome de batismo. "O médico fez meu parto grátis pois meus pais não tinham como pagar. No final, meu pai levou três quilos de camarão para ele e colocou meu nome de Ronaldo, o mesmo do médico."

Vivendo em um apartamento relativamente modesto em Madri, enquanto trabalha para tentar livrar o Real Valladolid do rebaixamento, Ronaldo, cada vez mais satisfeito com sua posição no futebol, quer voltar a jogar. O futebol - amador, obviamente - ganha mais uma vez.